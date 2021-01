WandaVision : Quand la série Marvel arrive sur Disney Plus ? De quoi ça parle ?

Préparez-vous à écouter ce que les premières réactions vantent comme étant le spectacle le plus bizarre jamais réalisé par Marvel : WandaVision doit être diffusée en avant-première non pas dans un mais deux épisodes de Disney Plus le 15 janvier. C’est ce vendredi, en prenant le spot efficace de The Mandalorian « Relax-at-the-end-of-the-week ».

WandaVision: La production la plus « bizarre » de Marvel ?

Après la diffusion des deux premiers épisodes, Disney adoptera une programmation plus régulière, en diffusant un épisode par semaine. Cela signifie que nous aurons les neuf épisodes de la première série MCU Phase Four d’ici la première semaine de mars (ne vous inquiétez pas, il y aura rapidement plus de contenu Marvel dans The Falcon and the Winter Soldier, qui sera diffusé en première une quinzaine de jours plus tard).

Voici le calendrier complet et date de sortie de WandaVision sur Disney Plus :

Episode 1 : Disponible le 15 janvier

Episode 2 : Disponible le 15 janvier

Episode 3 : Disponible le 22 janvier

Episode 4 : Disponible le 29 janvier

Episode 5 : Disponible le 5 février

Episode 6 : Disponible le 12 février

Episode 7 : Disponible le 19 février

Episode 8 : Disponible le 26 février

Episode 9 : Disponible le 5 mars

WandaVision quelle est l’histoire ?

Marvel a plongé son gros orteil vert dans le monde de la télévision en direct au moins quelques fois. Certaines sorties ont été couronnées de succès. (R.I.P., Agents du S.H.I.E.L.D.) D’autres, pas tellement. Une chose que les séries télévisées avaient en commun, cependant, c’est qu’elles n’ont jamais eu de lien significatif avec leurs homologues MCU (Marvel Cinematic Universe), et les vrais crossovers étaient aussi rares qu’une pierre de l’infini.

Cela va bientôt changer avec WandaVision (première le vendredi 15 janvier), la première série télévisée de Disney+ produite par Marvel Studios, alias les cinéastes. Elizabeth Olsen et Paul Bettany reprennent leurs rôles respectifs au cinéma dans les rôles de Wanda Maximoff (alias Scarlet Witch) et Vision, devenant ainsi les premières stars de cinéma MCU depuis Clark Gregg du S.H.I.E.L.D. à être la tête d’une série télévisée Marvel.

La bande-annonce indique clairement que les événements des 23 films MCU précédents seront fortement référencés, et le chef des studios Marvel, Kevin Feige, a avoué que WandaVision va directement mettre en scène au moins un des prochains films, Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

 

Mais 23 films, c’est beaucoup, et nous ne vous en voulons pas si vous n’avez pas suivi toutes les aventures des Avengers, sans parler de ceux qui sont apparus dans la scène de milieu de générique de Captain America : Le soldat d’hiver. Voici donc une rapide feuille de route des aventures de Wanda et Vis dans toute l’MCU.

Wanda & Vision dans les Comics Marvel

Wanda et Vision traînent autour du Marvel Comics-verse depuis bien plus longtemps qu’ils n’ont le MCU. C’est une sorcière ! C’est un androïde avancé ! Ensemble, ils forment un couple très puissant et très beau, avec l’une des histoires d’amour les plus durables de l’histoire de Marvel. Ces deux super-héros ont ainsi construit un arc narratif tout à fait particulier dans l’histoire de Marvel Comics – un arc qui prendrait beaucoup trop de place ici. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas parler du tout de la relation entre Wanda et Vision de Marvel Comics. Au contraire, nous allons aborder les points les plus importants de l’histoire de la BD de ce couple, afin de pouvoir préparer le terrain pour qu’ils se concrétisent dans le MCU.

Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, a été introduite dans la bande dessinée quatre ans et sept mois avant son mari. Arrivés en mars 1964, Wanda et son frère jumeau Pietro (alias Quicksilver) sont devenus les méchants assistants de Magnéto. Dans les années 70, les jumeaux sont les enfants d’un super-héros nommé Whizzer. Plus tard, l’intrigue a été reconduite et il a été établi que Wanda et Pietro étaient les enfants de Magnéto. Au fil des ans, Wanda et Pietro ont gardé un pied dans le monde des X-Men et un autre dans celui des Avengers, le couple ayant fait son apparition dans tous les albums de Marvel Comics. Wanda est un personnage extrêmement puissant, avec une formation en sorcellerie réelle et des capacités de sorcellerie en tant que mutant. Magie du chaos, création de champs de force, déformation de la réalité, création d’illusions, manipulation des éléments, télékinésie, télépathie… la liste est longue. En général, il est préférable de supposer que Wanda peut faire quelque chose de magique jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus.

Introduite en octobre 1968, l’histoire de Vision semblera familière aux fans de MCU. Vision a été créé par le robot Ultron et destiné à être utilisé par Ultron pour attaquer Hank Pym et Janet Van Dyne. (Vous avez bien lu : dans les bandes dessinées, le créateur d’Ultron est Ant-Man, et non Tony Stark). Vision est finalement libéré de la servitude d’Ultron lorsque les Vengeurs convainquent Vision de voir la raison et qu’il absorbe la conscience d’un autre super-héros dans son être. Vision rejoint les Vengeurs, est brièvement contrôlé une nouvelle fois par Ultron, reprend le contrôle de son corps, puis rencontre Wanda. Dans les bandes dessinées, Vision est visiblement un être humain à tous égards, mais il a des parties du corps synthétiques. Il n’est pas non plus alimenté par une pierre de l’infini ; la pierre jaune dans son front est en fait un joyau solaire, qui absorbe et concentre le soleil pour que Vision puisse le filmer comme un laser. La vision possède également des capacités classiques de super-héros comme le vol, des réflexes et une endurance surhumains, des pouvoirs régénérateurs surhumains et la durabilité.

Ensemble, Wanda et Vision forment un couple remarquable de Marvel Comics, car ils représentent la première relation entre un homme et un androïde. Naturellement, cela pose quelques problèmes lorsque le couple essaie de mener une vie normale. Mais, grâce aux pouvoirs de sorcellerie de Wanda, le couple – qui se marie également – a des jumeaux. Finalement, il est révélé que les fils de Wanda et Vision, Thomas et William, sont en fait des fragments d’un démon nommé Mephisto et sont réabsorbés dans l’être de leur père réel (c’est une bande dessinée ; à quoi vous attendiez-vous ?). Cet événement brise vraiment le couple et, malgré tous leurs efforts pour essayer de rester ensemble, ne peut pas le faire fonctionner.

Wanda & Vision au sein de l’MCU

La longue et compliquée histoire de Wanda et Vision sur Marvel Comics a été réduite à une poignée de scènes dans quatre épisodes de MCU (un fait qui est apparu clairement dans les épisodes respectifs de Wanda et Vision de la nouvelle série Marvel Studios Legends de Disney+) et, maintenant, à une seule série télévisée de Marvel Disney+. La version MCU de la relation entre Wanda et Vision comporte quelques rythmes qui seront familiers aux fans du couple dans leur forme de bande dessinée. Mais le MCU a également apporté quelques changements clés qui ont eu un impact considérable sur le temps passé par le couple à l’écran.

Ce que le MCU a retenu des bandes dessinées, ce sont les circonstances dans lesquelles Wanda et Vision se sont rencontrés dans Avengers : Age of Ultron. Dans Age of Ultron, Vision est toujours la création d’Ultron, mais il est réalisé à l’aide de la technologie Stark – y compris le système d’exploitation JARVIS. Vision est également rendu sensible grâce à la pierre de l’esprit, qui est sortie du sceptre de Loki et placée dans la tête de Vision par Ultron. De plus, la bataille climatique d’Age of Ultron entre le robot mégalomane et les Avengers permet à Vision et Wanda de se rencontrer pour la première fois. Wanda et son frère Pietro sont des assistants réticents d’Ultron pendant la plus grande partie du film avant de se retourner contre lui alors que les vengeurs combattent Ultron. Vision est finalement pris par les vengeurs plus tôt dans le film et, tout en se battant pour les gentils, choisit de sauver Wanda pendant la bataille plutôt que de la laisser se faire blesser.

Wanda et Vision n’ont que quelques scènes ensemble dans Captain America : Civil War, avec ce film MCU qui les met une fois de plus dans des équipes opposées. Malgré le fait qu’ils passent beaucoup plus de temps ensemble dans le nouveau bâtiment des Avengers et qu’ils se rapprochent de plus en plus grâce à cela, Wanda et Vision se retrouvent dans des camps différents d’un important débat idéologique. L’introduction des accords de Sokovia, qui permettraient au gouvernement de mieux contrôler les super-héros, menace de déchirer l’équipe. Tony Stark est pro-Accords alors que Steve Rogers y est opposé. Dans une scène, alors que l’équipe en débat, Vision se révèle être aligné avec Tony alors que Wanda est plus alignée avec Steve, ce qui provoque des tensions dans leur relation naissante. Au fil du film, le couple se sépare et assiste son chef d’équipe respectif – Tony et Steve – avant que les deux équipes ne s’affrontent finalement. Malgré le fait que Wanda et Vision utilisent toute la force de leurs pouvoirs l’un sur l’autre et sur les autres vengeurs, le couple parvient à s’embrasser et à se réconcilier à la fin du combat qui change la donne.

Au début de Avengers : Infinity War, il est révélé que les Wanda et Vision passent du temps ensemble dans la clandestinité à Edimbourg, en Ecosse. Là-bas, après la guerre civile, nous apprenons que le couple a volé du temps ensemble ici et là pour essayer de comprendre leur relation. En tant que tel, Édimbourg n’est que le dernier lieu de rencontre du couple secret. (Lorsqu’ils n’ont pas été ensemble, Wanda a été contrainte de rester en cavale après que Steve l’ait fait sortir de prison, elle et toute son équipe de la guerre civile, les forçant à faire profil bas).

Avant que le couple ne puisse faire de vrais plans pour leur avenir, les hommes de main de Thanos arrivent à Édimbourg pour tenter de tuer Vision et de s’emparer de la Pierre de l’esprit. Wanda, Steve, Falcon et la Veuve noire combattent les sbires de Thanos et se rendent immédiatement au Wakanda pour voir si Shuri peut enlever la Pierre de l’Esprit en toute sécurité et garder Vision en vie. Au lieu de cela, Vision est finalement forcé de demander à Wanda de détruire la pierre de l’esprit – une demande fatale et dévastatrice. Wanda réussit, mais Thanos utilise la Pierre du Temps pour remonter les horloges et prendre la Pierre de l’Esprit pour lui-même, tuant Vision dans le processus. L’explosion du gantelet de l’infini de Thanos anéantit également Wanda. Dans Avengers : Wanda revient dans la bataille finale et a un bref moment pour exprimer sa colère et sa douleur sur Thanos alors qu’elle le bat à mort.

Qu’arrive-t-il au couple dans WandaVision (et après) ?

Les détails sur le sort de Wanda et Vision en tant que couple sont quelque peu flous car nous n’avons toujours aucune idée de ce que WandaVision leur réserve. L’existence de Vision dans WandaVision ne prouve pas nécessairement qu’il est en quelque sorte revenu d’entre les morts après les événements de Avengers : La guerre de l’infini. Cependant, nous ne pouvons pas passer outre à une astucieuse ruse du MCU pour expliquer pourquoi il est soudainement de retour et sensible comme au bon vieux temps.

Au cours de neuf épisodes, nous avons pu voir la relation entre Wanda et Vision aborder certains points de l’intrigue de leur histoire de bande dessinée. Les bandes-annonces récentes de WandaVision présentent des images de Wanda enceinte, du couple préparant une chambre d’enfant, et même un moment amusant où l’on voit deux tétines différentes sortir de deux berceaux différents. De même, une bande-annonce aguicheuse voit Agnes (Kathryn Hahn) reconnaître Vision comme un vengeur. Cela implique que la vie de Wanda et Vision en tant que vengeurs pourrait être prise en compte dans WandaVision et pourrait affecter le résultat de leurs histoires dans la série.

Et puis, il y a la possible référence à la Maison de M arc de Marvel (en savoir plus sur le Fandom), qui comprend des personnages de X-Men et The Avengers. Cette référence figure dans l’une des premières bandes-annonces de WandaVision, où une bouteille de vin est servie au dîner avec une étiquette « Maison de Mépris ». Dans la bande dessinée, Scarlet Witch et le professeur Xavier utilisent leurs pouvoirs pour construire un monde connu sous le nom de « Maison de M », où les désirs d’une personne deviennent réalité et qui finit par rendre Scarlet Witch trop puissante et destructrice. Cet arc pourrait se jouer dans WandaVision, car une Wanda en deuil après la fin du jeu construit une réalité où elle peut avoir la vie avec Vision qu’elle a toujours voulu malgré les agents de l’extérieur qui essaient d’établir un contact pour la faire sortir de là. La maison de l’arche de M se termine sur une note assez dévastatrice (Wanda efface des millions de mutants de l’existence), donc si WandaVision reproduit cet arche, il faut se demander si elle se terminera aussi sur une note très émotionnelle ou si elle affectera ce qui arrivera à Vision.

Quelle que soit la fin de WandaVision, nous savons que l’histoire du MCU de Wanda se poursuivra dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ce n’est que théorique à ce stade, mais il est bon de garder l’esprit ouvert sur la façon dont les événements de WandaVision pourraient jouer dans Doctor Strange 2 et dans l’histoire de Wanda en particulier.