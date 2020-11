WandaVision prouvera que Scarlet Witch est le super-héros MCU le plus puissant

Depuis Avengers: Fin de partie a été publié, le sujet brûlant de savoir qui est le vengeur le plus puissant a gagné en popularité. Alors qu’aucun des personnages principaux du MCU n’a réussi à maîtriser Thanos, pas même le capitaine Marvel (présenté comme le super-héros le plus puissant), c’est Scarlet Witch (alias Wanda Maximoff) qui a réussi à maîtriser le Mad Titan vers la fin lors de la grande bataille décisive. Bien qu’aucun des films MCU n’ait correctement exploré les véritables pouvoirs de Wanda, selon le cerveau de Marvel Studios, Kevin Feige, Disney + WandaVision formera uniquement les projecteurs sur ses pouvoirs «mal définis».

Après un chagrin, Wanda a maîtrisé Thanos Avengers: Engame au point qu’il a été obligé de faire pleuvoir le feu sur ses troupes pour se sauver de sa colère, la question de savoir si elle aurait pu vaincre Thanos a été largement débattue. Feige a précédemment confirmé que sans son armée et ses armes massives, Thanos n’aurait eu aucune chance contre Scarlet Witch, qui l’aurait facilement vaincu dans une bataille en tête-à-tête. Mais la plus grande question était de savoir si elle était le personnage le plus fort et le plus puissant du MCU et la réponse, comme on le soupçonne, est oui, comme le confirme Kevin Feige lui-même.

« Si vous regardez la saga Infinity, je ne pense pas qu’une seule personne ait subi plus de douleur et de traumatisme que Wanda Maximoff. Et aucun personnage ne semble être aussi puissant que Wanda Maximoff. Et aucun personnage n’a un pouvoir qui est aussi mal défini et inexploré que Wanda Maximoff. «

Et c’est la trajectoire du prochain épisode 6 WandaVision série explorera, ce qui mènera directement à Docteur Strange dans le multivers de la folie. La bande-annonce de la série a confirmé que la victoire des Avengers en Fin du jeu et la restauration du monde dans son ancien état n’a pas aidé Wanda à surmonter la perte de Vision. Son chagrin provoquera une fissure dans sa santé mentale et elle perdra à son tour le contrôle de ses pouvoirs qui ne sont pas encore pleinement réalisés, créant ainsi une déchirure dans le tissu de la réalité elle-même.

La bande-annonce présente également une vision restaurée qui semble plus réelle (avec la pierre d’esprit et tout) qu’un produit de l’imagination hyperactive de Wanda. Dans les bandes dessinées Marvel, Wanda a réécrit la réalité deux fois – une fois en apportant au pouvoir les mutants, gouvernés par la Maison M, puis en le transformant plus tard en un monde où les mutants commencent à perdre leurs pouvoirs. Qu’il s’agisse WandaVision dépeindra cet arc particulier n’a pas encore été confirmé, mais selon Fiege, les pouvoirs de Wanda doivent certainement « explorer », en particulier après les événements de Fin du jeu.

« Qui d’autre est au courant de ce pouvoir? D’où vient-il? La pierre mentale l’a-t-elle débloquée? »

Ce que nous savons, c’est que les pouvoirs de Wanda se feront connaître de la manière la plus étrange car en plus de ramener Vision à la vie, Wanda semble également les transporter dans diverses décennies tout en menant un style de vie de sitcom alors que le monde extérieur s’efforce de contenir son imaginaire. bulle. Tout en découvrant la source de ses pouvoirs et en présentant les conséquences majeures de sa dépression mentale est au cœur de WandaVision, Marvel Studios utilisant des styles de savon quotidiens renommés pour relayer l’histoire est une gracieuseté de l’amour de Feige pour la télévision classique.

« J’ai adoré la télévision et j’ai beaucoup trop regardé The Dick Van Dyke Show et I Love Lucy and Bewitched et tout. Nous passons au style Modern Family et The Office. Le documentaire parle à la caméra, à la caméra tremblante style. »

La méthode unique de WandaVision parvient à faire fonctionner sa magie ou non, comment Vision est-elle vivante, Wanda est-elle prête à devenir le nouveau méchant MCU et un million d’autres questions reposent sur la sortie de la série Disney + le 15 janvier 2021. Ces citations nous parviennent via Empire.

Sujets: Vision and the Scarlet Witch, Disney Plus, Streaming