WandaVision prouve pourquoi Vision est vraiment digne de brandir le marteau de Thor Mjolnir

Dans le dernier épisode de WandaVision, nous avons appris que Vision est vraiment digne du Marteau de Thor. Paul Bettany, l’un des principaux membres du MCU, littéralement depuis sa création, avait une course difficile dans sa carrière d’acteur lorsque le réalisateur Joss Whedon lui a dit qu’il voulait qu’il joue Vision dans Avengers: l’ère d’Ultron. Et quand il a obtenu une mise à niveau d’une IA à détection totale au service de Tony Stark / Ironman à un androïde entièrement autonome, il a eu une formidable introduction en tant qu’être super puissant, capable de faire l’impossible. Nous entendons par impossible, soulever le marteau de Thor le Mjölnir. Fait intéressant, le début de Âge d’Ultron avait une séquence où Avengers essayait en plaisantant de déduire ce qui rend le marteau de Thor « exclusif à lui » car ils échouent tous à le soulever (sauf Captain America, et vous savez pourquoi).

Mais, au milieu de la séquence, Vision soulève ce marteau comme rien, prouvant sa dignité à diriger Asgard et à posséder le pouvoir de Thor. Tout comme les Avengers, même les fans ont été amenés à croire que sa capacité à soulever le marteau vient du pouvoir de Mind Stone, que Vision incarne techniquement et ne peut pas survivre sans (vous le savez aussi). Ce n’est pas une erreur que nous ayons cru cette explication et que nous l’appelions une justification satisfaisante, car nous n’avons jamais pu explorer Vision à un niveau personnel au milieu de l’équipe toujours croissante de super-héros au sein de l’univers cinématographique Marvel. De plus, Mjölnir lui-même a une histoire mystérieuse au sein du MCU et nous ne pouvons certainement pas savoir comment quelqu’un est déterminé à être digne de l’utiliser.

De plus, Vision est un synthezoïde de type humain basé sur un amalgame d’éléments intellectuels et psychologiques tirés de Stark, Banner, Jarvis et Ultron, tandis que Mind Stone est la source de sa connaissance et de sa compréhension de son existence. Puisque sa naissance elle-même est une anomalie déroutante, sa caractérisation dans le MCU a également été quelque peu déroutante et incomplète. Mais le sixième épisode de la série MCU Phase 4 Disney + WandaVision a répondu pourquoi Vision est vraiment digne de Mjölnir.

WandaVision prouve que la vision est digne

Dans WandaVisionLe dernier épisode de Vision trouve la barrière à travers l’anomalie de Westview et se force délibérément à en sortir. À l’extérieur de Westview, il commence à se désintégrer. Darcy Lewis crie « qu’il a besoin d’aide »; cependant, même dans ses derniers instants, ses derniers mots sont «s’il vous plaît, les gens ont besoin d’aide». Bien qu’il soit sauvé plus tard par Wanda, c’était un acte désintéressé de demander de l’aide, pas pour lui-même mais pour les gens de Westview. C’est cet acte de sacrifice de soi (qui est le deuxième de Vision) et son immense contemplation envers les autres est ce qui le rend assez digne d’utiliser le pouvoir du marteau.

Même quand il a été témoin de Norm [Abhilash Tandon] dans la douleur et l’agonie à cause du contrôle mental de Wanda, la première déclaration de Vision à Wanda quand il la confronte concerne l’état de Norm et d’autres résidents de Westview. Même alors, malgré tout son amour pour Wanda, il la presse de redresser le mal; cependant, leur conversation est brusquement interrompue par un « invité mystérieux ».

Et ce n’est pas la première fois qu’il se montre «digne».

Comment la vision est digne de Mjölnir

La seule autre personne à avoir manié Mjölnir après Odin et Thor est Steve Rogers / Captain America. Maintenant, quand Rogers était un choix évident pour Mjölnir car il a donné plus que sa vie pour ce qui est éthiquement et moralement correct. Il n’a jamais hésité à donner sa vie et à aller à l’encontre des barrières de l’administration et des agendas politiques pour faire ce qu’il jugeait bon.

Mais, Rogers a des émotions, des sentiments et de l’empathie. Mais Vision semble plus enclin à la prise de décision calculatrice. Cependant, si ses capacités intellectuelles l’aident à prendre de meilleures décisions, elles lui permettent également de concentrer ses pensées sur les conséquences de ces décisions. Puisque les humains sont primitifs à quelque chose d’aussi puissant comme la pierre mentale, Vision a l’intention de détourner l’utilisation de ce pouvoir vers un avenir meilleur de l’humanité. Ce sont aussi les personnalités combinées de Stark, Banner et Jarvis (qui se battent tous pour de bon), qu’il est capable de penser pour le peuple plutôt que de réfléchir beaucoup aux programmes et aux actes tels que les accords.

De plus, Vision a des sentiments. La pierre mentale lui a permis plus tôt de comprendre les émotions, puis, comme ses autres traits et attributs, il a obtenu de ses configurateurs humains l’aidait à contrôler ces émotions. Ce n’est pas parce que ses pensées sont impartiales, qu’il est sans émotion. Il a juste un avantage sur eux et il ne laisse pas facilement ces sentiments affecter ses choix (sauf lorsqu’il a tiré par erreur sur Rhodey, compte tenu de son chagrin après l’arrestation de Wanda pendant la guerre civile). Quoi qu’il en soit, Vision est la quintessence de la noblesse et de l’altruisme.

La dignité de Vision à manier Mjölnir à la rétrospective

Tout au long du MCU, chaque décision prise par Vision est en quelque sorte liée à une approche optimiste. La vision ne peut pas se plonger dans le futur, mais son intellect supérieur lui permet d’aborder une situation sous tous les angles. Il analyse même comment l’implication des autres autour de lui influe sur le problème global.

Si vous vous souvenez quand Vision se présente et explique son existence et son but aux Avengers, il ne montre aucune haine envers Ultron, mais aborde calmement la racine du problème et décide pourquoi il est important pour Ultron de mourir pour le plus grand bien. Alors que Sokovia s’effondre, il sauve Wanda du milieu des débris qui s’effondrent. Même pendant les derniers instants d’Ultron, il essaie de raisonner avec lui sur le potentiel de l’humanité à faire le bien; cependant, il doit finalement le détruire quand il ne comprend pas. Cela montre comment Vision voit une qualité rachetable même dans la forme la plus pure du mal, signifiant ainsi qu’il a un plus grand sens du bien (bien qu’il n’ait pas vraiment de vrai cœur).

Même dans Captain America: guerre civile, Vision est le seul à pouvoir traiter de manière réfléchie les conséquences et les avantages des accords de Sokovie, tandis que d’autres se sont divisés en raison de leurs émotions accrues à cet égard. Bien que son explication des accords ait cité la proportionnalité directe entre les actions des super-héros et les guerres et les catastrophes qui en résultent, il craignait également que le fait d’aller contre le gouvernement à ce moment-là ne cause trop de problèmes à l’équipe. Ses soins pour Wanda et son affection croissante envers elle ont également montré qu’il craignait que Wanda ne soit un paria étant donné qu’elle décide d’aller à l’encontre des accords. Bien qu’il n’ait pas réussi à garder l’équipe intacte, il savait quelle était la bonne chose à faire, même en éloignant Wanda de lui-même quand il s’agissait de cela.

Et puis bien sûr, il a donné sa vie, bien qu’en vain, pour empêcher Thanos d’obtenir les six pierres de l’infini en se détruisant. Bien que nous le voyions implorer Wanda de mettre fin à sa vie quelques instants avant que Thanos ne l’atteigne, lui et Wanda, après avoir battu les autres au combat. Cependant, même au début de la menace, Vision vient rapidement avec l’idée de se désintégrer afin que les Avengers assurent une victoire contre le Mad Titan.

C’est encore un mystère comment Mjölnir décide si la personne qui tente de le manier en vaut la peine ou non. Dans les bandes dessinées, le marteau lui-même a également une histoire cosmique inexplicable. L’inscription sur le marteau dit: « Quiconque tient ce marteau, s’il en est digne, possédera le pouvoir de Thor ». Cependant, selon le canon MCU, on peut en déduire que ce sont le porteur et ses actes qui le rendent digne d’utiliser le pouvoir de Mjölnir. Et la façon dont Vision a franchi la barrière dans WandaVision pour aller au fond de la vérité et obtenir de l’aide pour le reste des résidents est enfin une révélation pour les téléspectateurs quant à la raison pour laquelle Vision mérite d’avoir ces pouvoirs.

