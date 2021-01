WandaVision: premières réactions et mèmes de la série Disney +

WandaVision est arrivé à Disney +! La série Marvel tant attendue a eu sa première 15 janvier avec les deux premiers épisodes de la première saison jusqu’au 12 mars. Les attentes avec le lancement étaient énormes et les réseaux sociaux ont été ravis des nouveaux chapitres. Découvrez les meilleures réactions et mèmes!

Pas de spoilers

Le spectacle avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany C’est le premier des 10 que l’Univers MCU présentera dans sa phase quatre. Combinez différents genres comme drame, comédie et romance. Dans ses scènes d’ouverture, Wanda et Vision, un couple nouvellement marié, déménagent dans la ville de banlieue de Westview.

Avant de commencer l’intrigue, les fans Ils sont devenus fous quand ils ont entendu à nouveau l’intro de Marvel. Avec un nouveau design qui fait référence à ses personnages, l’ouverture de la série a déjà ému les fans. « La nouvelle intro de Marvel, un autre niveau !! », « J’aime beaucoup l’intro de Marvel », était le ton des commentaires.

Je vais juste dire que j’ai tellement manqué de voir l’intro de Marvel, comme un an sans la voir pic.twitter.com/FTGQfwjc1B – ۞ Lucy ʷⁱⁿᶜʰᵉˢᵗᵉʳ⎊ SPOILER WANDAVISION Loʋ ᥱ ⳽ P ᥲ o (@LucyStarkQuill)

15 janvier 2021





En ce qui concerne les premiers chapitres, de nombreux fans ont indiqué que ils sont passés de moins en plus. Dans l’épisode 1, l’histoire et les personnages ont été présentés, mais certaines opinions ont exprimé leur difficulté à suivre le fil. Alors que dans le second, le programme a commencé à décoller et ils l’ont évalué comme « drôle » et « différent ».

Je viens de voir Wandavision et je suis au sol – ✨ (@ JoseMV18)

15 janvier 2021





Il y avait des mèmes et des messages amusants sur l’anxiété que la première avait provoquée. De nombreux fans se sont même réveillés tôt pour être les premiers à le voir. Nous devrons attendre une semaine pour profiter à nouveau de WandaVision et les fans commencent déjà à inventer des théories sur la façon dont l’intrigue se déroulera.

Me voici à 7 heures du matin à regarder avec mon fils les premiers épisodes de #WandaVision !! Nous manquions notre dose de MCU !!! – Carlos Leal Moore (@LealMoore)

15 janvier 2021





[��: No sé si dormir y despertarme en la madrugada a ver Wandavision o simplemente no dormir. . . ] – POIVRE (@PXPPERPOTTS)

15 janvier 2021





Références à Stark et Von Strücker n’étaient que quelques-uns de ceux qui ont attiré l’attention au lancement. Les réseaux sociaux ont mis en évidence le nombre de clins d’œil aux personnages et aux films de l’univers MCU.