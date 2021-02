WandaVision préfigure-t-il l’avenir de Monica Rambeau en tant que super-héros MCU?

Au cours de tous les épisodes passés de WandaVision, les fans ont été occupés à essayer de trouver des indices indiquant l’arrivée imminente des X-Men ou des Fantastic Four. Mais dans tout cela, ce que vous avez peut-être manqué, ce sont les indices cachés (oui, au pluriel) dans l’épisode récent qui taquinent ce que Monica Rambeau devient finalement dans les bandes dessinées – le super-héros, Photon.

La fin de la phase 3 du MCU a été marquée par le fait que nous disions adieu à trois super-héros: Iron Man, Black Widow et Captain America. Comme il est grand temps que plus de super-héros entrent en scène pour la phase 4, le MCU est prêt à les faire entrer et semble commencer par la transition de Monica Rambeau vers le super-héros Photon, si les indices cachés dans l’épisode 4 de WandaVision sont quelque chose à passer.

La taquinerie la plus évidente, qui peut être facilement capturée par les fans de bandes dessinées, est le fait que Maria Rambeau, la mère de Monica, est passée par le surnom de «Photon», comme on le voit sur le tableau sous sa photo à la base SWORD. Maintenant, le nom « Photon » a été tease depuis Capitaine Marvel où nous apprenons que c’était l’indicatif d’appel de Maria qu’elle utilisait pour elle-même lorsqu’elle travaillait pour l’US Air Force.

Alors que dans les bandes dessinées Monica a pris le nom de Photon, après avoir abandonné le titre de « Captain Marvel » à Genis-Vell qui était le fils du capitaine Marvel original, dans le MCU, il est très probable qu’elle prenne le nom en elle la mémoire de la mère une fois qu’elle a acquis ses super pouvoirs (nous en parlerons plus tard.)

Maintenant, les deux prochains indices pourraient être considérés comme un peu tirés par les cheveux, mais selon la façon dont Marvel Studios jamais dépeint n’importe quoi comme une coïncidence et est plus susceptible de présenter un détail avec une arrière-pensée, ils sont probablement plus importants que vous ne le pensez.

Pour commencer, lorsque Monica entre dans SWORD, trois grands écrans de télévision diffusent des informations sur les personnes qui se réunissent après cinq ans maintenant que ceux qui ont été éblouis sont miraculeusement de retour. Remarquez comment il y a trois canaux sur les différents écrans – WHIH, CNN et Spectrum News. Oh, oui, nous savons que Spectrum News est une chaîne d’information à New York, mais c’est une étrange coïncidence que l’écran qui la diffuse ait été choisi comme arrière-plan lorsque Monica entre. Dans les bandes dessinées, il y a un certain nombre de noms que le super-héros-alter-ego de Monica utilise, comme Photon, Captain Marvel, The Lady of Light, Pulsar et … Spectrum.

Il en va de même pour l’analyseur que Darcy Lewis utilise dans une scène ultérieure pour vérifier le rayonnement dans le champ d’énergie enveloppant Westview. Dans la scène, on la voit en utilisant un analyseur « Spectrum » – de tous les noms qui pourraient être utilisés, pourquoi les scénaristes de la série l’utilisaient-ils, surtout dès que nous voyons exactement ce qui pourrait devenir « boss lady » Monica en super-héros.

Dans les bandes dessinées, Monica s’est transformée en Photon lorsqu’elle a été bombardée d’énergie extra-dimensionnelle tout en essayant d’empêcher la création d’une arme dangereuse. Dans WandaVision elle est exposée au même type d’énergie lorsque Wanda l’expulse de force de Westview en utilisant ses pouvoirs et, d’une certaine manière, Monica essayait en effet d’arrêter la création d’une arme dangereuse, à savoir, Wanda (si elle s’en va elle-même) rocker ou quelqu’un la manipule pour utiliser ses pouvoirs).

Notre argent est sur Monica manifestant des pouvoirs à partir d’ici, mais si cela entrera en jeu dans les tentatives actuelles de SWORD pour briser la pseudo-réalité (Photon possède la capacité de passer en phase à travers certains champs d’énergie dans les bandes dessinées) ou ils seront découverts lorsque tout cela est fini reste à voir. Les derniers épisodes de WandaVision diffusent actuellement sur l’application officielle Disney +.

