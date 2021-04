« WandaVision »: pourquoi Pietro Maximoff d’Evan Peters a été édité numériquement pour la série

Evan Peters a joué Pietro Maximoff et Quicksilver dans « X-Men: Days of Future Past », « X-Men: Apocalypse » et « Dark Phoenix ». Maintenant, l’acteur apparaît comme la version Marvel Cinematic Universe du personnage Pietro Maximoff dans « WandaVision»De Disney +.

Dans un épisode récent de « WandaVision« , les cheveux de Pietro pour le faire ressembler à son homologue de bande dessinée. Cependant, les stylistes de l’émission ont révélé que les cheveux du personnage de la série rendaient également hommage à Carcajou des films de X Men de 20th Century Fox.

Mercure de Evan Peters a été édité numériquement en post-production de « WandaVision« pour le faire ressembler davantage à Aaron Taylor-Johnson. Plusieurs semaines se sont écoulées depuis que les fans ont été choqués par l’arrivée de Mercure de Evan Peters à « WandaVision« .

Cependant, l’un des superviseurs des effets visuels a récemment examiné que beaucoup de temps avait été passé à modifier numériquement une partie de son apparence pour qu’elle corresponde. Aaron Taylor-Johnson. Même si Kevin Feige ont révélé qu’ils avaient initialement discuté de ramener Johnson, Directeur de merveille a confirmé que l’introduction de Evan Peters C’était une idée qui est venue tôt dans le développement de la série.

POURQUOI LE PIETRO MAXIMOFF D’EVAN PETERS DOIT ÊTRE RÉDUIT

«Personne n’aime travailler avec les cheveux, c’est toujours si difficile.» A mentionné le superviseur des effets visuels de WandaVision (Photo: Disney +)

Le superviseur des effets visuels de «WandaVision», Trent Claus, a expliqué que beaucoup de temps a été passé à éditer l’arrière de la tête de Evan Peters dans les moments qui ont précédé la révélation choquante lorsque Sorcière écarlate Ouvre la porte. Claus ont noté que travailler avec les cheveux est difficile et qu’ils ont dû le simplifier davantage pour que Peters ressemble à Aaron Taylor-Johnson avant que la révélation ne soit faite. À quoi il a mentionné ce qui suit:

«Personne n’aime travailler avec les cheveux, c’est toujours si difficile. Il s’agissait ici de s’adapter à un certain style. Pour le tournage, il avait été plus gros et plus moelleux, et ils le voulaient plus serré, plus aérodynamique. Vous le voyez de derrière en plusieurs prises, puis vous le voyez de face dans certaines prises, puis vous le revoyez dans un épisode ultérieur quand ils font la révélation d’Agatha. «

POURQUOI EVAN PETERS APPARAÎT-IL COMME QUICKSILVER LA «WANDAVISION»?

L’apparition d’Evan Peters en tant que Pietro Maximoff a laissé beaucoup de spectateurs stupéfaits. (Photo: Dsiney +)

Dans le MCU, Pietro Maximoff (Aaron Taylor-Johnson) a été tué dans « Avengers: l’ère d’Ultron ». En spectacle, «WandaVision» traite de la santé mentale des Wanda Maixmoff après les événements de « Avengers: Endgame ». Même si Vision est mort deux fois en « Avengers: guerre à l’infini », est en quelque sorte vivant dans la réalité de Wanda dans «WandaVision».

À la place de Taylor-Johnson apparaître comme un Pietro ressuscité, Peters a été choisi pour jouer le rôle. Alors qu’il apparaît comme Peter Maximoff de la franchise X Men de 20th Century Fox, prétend être le frère de Wanda, Pietro. Peters apparaît pour la première fois comme Pietro dans le épisode 5 de « WandaVision ».

POURQUOI EVAN PETERS A-T-IL ÉTÉ CHOISI POUR WANDAVISION?

Pour beaucoup, ils auraient préféré que Aaron Taylor Johnson revienne mais c’était une décision qui avait été prise depuis le début de la série, a déclaré son réalisateur. (Photo: Disney +)

Faire que Peters apparaître comme Mercure au lieu de Taylor-Johnson s’est avéré être un choix divertissant qui continue le mystère entourant la série de Disney +. Dans une interview par Marvel.com, l’écrivain et producteur de «WandaVision», Jac schaeffera expliqué le choix de la distribution.

«Nous avons adoré l’idée de [traerlo de vuelta] », Il a dit. «Et puis nous avons pensé, comment diable allons-nous rendre ce sens logique? Comme, comment pouvons-nous justifier cela? Parce que c’est le truc, vous pouvez générer un million de bonnes idées, mais faites-les atterrir, faites-les ancrer, faites-les se sentir organiques dans l’histoire plus grande.

Schaeffer continu: «Ce spectacle est une confusion mentale, et parce qu’il fonctionne à tant de niveaux, et qu’il y a tellement de notions de ce qui est réel et de ce qui ne l’est pas, et de la performance, de la distribution, du public et du fandom, et tout cela, nous avons juste pensé que ce serait le plus grand plaisir d’amener Evan dans l’univers cinématographique Marvel. «

LES CHEVEUX D’EVAN PETERS ÉTAIENT UNE RÉFÉRENCE À WOLWERINE

En effet, les cheveux de Pietro étaient une combinaison de X-men et de MCU. (Photo: Disney +)

Tricia Sawyer et Karen Bartek sont les coiffeurs et maquilleurs de «WandaVision». Dans une interview avec Indiewire, les deux ont donné des détails en coulisse sur la façon dont ils ont travaillé sur la série. Parce que les premiers épisodes ont été tournés en noir et blanc, les stylistes ont dû adapter certains styles.

« Nous avons dû faire beaucoup de tests parce que nous avons filmé avec des caméras et des éclairages de la vieille école. », Il a dit Scieur. «Avec Lizzie, par exemple, j’ai dû changer le ton de sa fondation; il fallait un peu plus de rose. Et grâce aux caméras, son fard à paupières était presque bleu-vert comme un œuf de merle pour paraître naturel dans les tons de noir et blanc. «

Les stylistes ont également expliqué que le style de Pietro dans le programme est une combinaison de la franchise « X Men » et le MCU. En particulier, les cheveux de Peters se réfère à l’aspect de Carcajou et Mercure des films de « X Men ». «C’était quelque chose que Matt voulait vraiment. Ils ont prévu que « , Il a dit Bartek.