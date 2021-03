« WandaVision »: Pourquoi Mephisto ou Magneto n’ont pas été inclus dans la saison 1

Au cours de la première saison de « WandaVision», Les fans des séries Disney Plus et Marvel, s’attendaient à ce que Mephisto fasse son apparition et se révèle comme le méchant qui contrôlait Wanda Maximoff, cependant, cela ne s’est jamais produit.

Agatha Harkness, une ancienne sorcière qui dans les bandes dessinées Marvel est le mentor de la sorcière écarlate, était la méchante fictive mettant en vedette Elizabeth Olsen et Paul Bettany et non Mephisto ou même Magneto comme certains le pensaient.

Mephisto est apparu dans le Vol.2 de « The Vision and the Scarlet Witch » et est devenu l’un des plus grands ennemis de Wanda, en plus, il est en partie responsable de la création des enfants de Scarlet Witch, c’est pourquoi lorsque ses jumeaux sont nés des fans, ils croyait que le démon se cachait à Westview.

En fait, ils ont supposé que Pietro Maximoff d’Evan Peters était Mephisto, mais comme Monica l’a découvert à la fin de « WandaVisionC’était quelqu’un du nom de Ralph Bohner.

Voici à quoi ressemble Mephisto dans les bandes dessinées Marvel (Photo. Marvel Comics)

POURQUOI MEPHISTO OU MAGNETO N’ONT-ILS PAS ÉTÉ INCLUS DANS «WANDAVISION»?

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, le showrunner Jac Schaeffer a révélé qu’il n’avait jamais été prévu de faire entrer Mephisto et Magneto dans l’histoire de Wanda et Vision, malgré les attentes des fans.

« Je n’ai pas tourné en rond, mais [la cantidad de teorías de los fans] cela m’a affecté, je dois l’admettre », a déclaré Schaeffer à THR. «Je suis un plaisir pour les gens; Je veux que les gens soient heureux. Mais en ce qui concerne la somme totale de la série, je ne voulais rompre aucune promesse, et je ne pense pas que nous ayons jamais promis un grand méchant. «

Il a également ajouté: «Il est clair que l’antagoniste final du programme est la douleur et qu’Agatha est l’antagoniste externe. Quant à ces théories, je suis devenu un peu nerveux, mais même à ce stade, je ne veux pas de Méphisto ou de Magneto. En tant que spectateur, ce n’est pas ce que je voudrais de cette série ».