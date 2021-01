« WandaVision »: Pourquoi l’épisode 4 n’a-t-il pas de pause publicitaire?

Les fans de « WandaVision » se sont probablement demandé pourquoi il n’y avait pas de publicités dans l’épisode 4 de la série. Ces courtes annonces sont devenues une partie attendue du mystère des trois premiers épisodes de la série.

Cependant, « Nous interrompons ce programme » Il prend cette facilité de formule et la met à l’envers. Pour le dire clairement, il n’y a pas de publicités car maintenant nous sommes dans le monde « réel ». La plupart de l’épisode montre la chronologie de cette histoire du point de vue de Monica Rambeau.

Elle vient également après le claquement de « Avengers: Endgame » est littéralement aspiré dans l’étrange vie de Wanda et Vision à Westview. Les choses sont un peu plus bizarres qu’elles ne le paraissent à l’extérieur, où les gens proches de New Jersey City n’ont aucune idée qu’un certain nombre de films sont tournés. sitcom juste à côté d’eux.

Cependant, les téléspectateurs se rendent compte que Darcy du film Thor et Agent Woo de la franchise « Ant-Man » Ils ont regardé ces publicités avec nous à la maison.

Jac Schaeffer s’est entretenu avec The Hollywood Reporter à propos de commercial qui occupent cet espace dans votre programme. Elle a reconnu que les fans seront curieux de sa nature apparemment sinistre.