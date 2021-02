WandaVision: pourquoi le docteur Strange peut être l’un des camées du dernier épisode

«WandaVision» l’a fait une fois de plus. L’épisode 8 a de nouveau été choquant pour les fans et a laissé beaucoup de gens confus par cette scène post-crédits, que peu imaginent vraiment ce qui va se passer. Le chapitre de la date a eu beaucoup d’émotion après avoir revécu des moments importants de la vie de Wanda, apprenez-en plus sur elle, voyez des événements cruciaux et prenez une dimension de ce dont elle est capable avec son pouvoir. La semaine prochaine sera la fin de la série et ils prévoyaient qu’il y aurait des camées surprises, et l’un d’entre eux pourrait être ‘Docteur Strange’.

L’apparence du personnage incarné par Benedict Cumberbatch est l’une des théories les plus fortes des fans de la série Univers cinématographique Marvel sur le streaming Disney +. Cette rumeur a commencé à gagner en force lorsque le propre Kevin Feige a déclaré qu’il n’y avait pas de projet pour une deuxième saison de la série car il y aurait un lien direct avec la suite « Doctor Strange in the Multiverse of Madness ».

Au cours de l’épisode 7, nous avons appris la véritable identité du voisin Agnèsqui est vraiment Agatha Harkness. Quand il entre dans le sous-sol avec Wanda, il trouve le livre d’horreur ‘Darkhold’, qui n’apparaît pas de nouveau dans le chapitre d’aujourd’hui, mais qui sera sûrement important plus tard. Dans le film de 2016, Strange se dirige vers la bibliothèque Ancient One et remarque qu’il lui manque le livre que le méchant a en sa possession dans la série..







Certains fans soulignent qu’en dehors du « Hex », il y a Avengers surveillant la zone, en mesure de ne pas s’éloigner de Wanda, et l’un d’eux est Steven Strange. Nous savons que Son livre magique a été volé et il connaît son emplacement actuel, donc ce sera son objectif principal de le récupérer., même si pourrait faire obstacle à une éventuelle bataille que va-t-il se passer entre Scarlet Witch, Agatha, Monica Rambeau, Pietro et les deux visions, ce qui pourrait avoir des conséquences désastreuses.

D’autre part, qui peut aussi avoir sa grande apparence est ‘Aimant’ sur la piste du Nexus qui laissait les portes ouvertes sur le multivers et pouvait être joué par Michael Fassbender. D’autre part, le dernier aperçu de ‘Spider-Man 3’ masque également les connexions avec «WandaVision» Et nous pourrions avoir quelque chose de beaucoup plus grand Un autre invité arrivera-t-il à la fête?