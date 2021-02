WandaVision: pourquoi la scène post-crédits est liée à Ultron et ce que cache Hayward

WandaVision a créé son huitième épisode ce vendredi sur Disney + et a encore laissé plus de questions que de réponses. L’avant-dernier chapitre de la série à succès a suscité plus de spéculations sur l’intrigue, et la scène post-crédits y était pour beaucoup: une image choquante de Vision Blanco est lié à Ultron et rend la figure du réalisateur de SWORD, Tyler Hayward, plus mystérieuse. Découvrez les meilleures théories!

Le lancement de ce vendredi a été très émouvant pour le public: il montrait le côté le plus vulnérable de Wanda et expliquait l’origine de la création de l’Hex. De plus, il a laissé une phrase historique pour l’univers Marvel quand Agatha a nommé le personnage d’Elizabeth Olsen comme Scarlett Swich pour la première fois dans le MCU.

Après le chapitre, WandaVision avait de nouveau une scène post-crédits qui a suscité diverses théories. Hayward est vu là-bas à la périphérie de Westview où il prépare un lancement aux camps SWORD. «Nous avons démonté et réassemblé cette chose un million de fois. Nous avons essayé toutes les sources d’alimentation à l’intérieur et autour, alors qu’un peu d’énergie provenant directement de la source suffisait». exprimé lors de la découverte du corps vision blanc qui a vu le jour grâce au drone Stark Industries.







La séquence a soulevé encore plus de soupçons sur le réalisateur de SWORD car quelques minutes auparavant a menti quand elle a dit que Wanda avait volé le corps de son mari. Il a également trompé la sorcière écarlate quand il lui a assuré que « ils démontaient l’arme sensible la plus sophistiquée jamais créée ». La scène post-crédits a révélé que son intention était en fait était de réarmer Vision pour avoir sa propre arme.

Est-ce que White Vision Ultron de Hayward?

Les théories de la création de Hayward n’ont pas tardé à venir et beaucoup ont assuré que c’était Ultron lui-même. Même dans Google, le nom de James Spader comme la voix du méchant emblématique de Marvel. Il y avait aussi ceux qui ont assuré que le directeur de SWORD est en fait Ultron.

Dans les bandes dessinées, il y a déjà une histoire d’un Vision Blanc. La caractérisation est basée sur la bande dessinée Quête de vision, une vision sans âme. Ces pages sont également retombées sur une autre théorie choquante: le vrai méchant de WandaVision est Immortus dans la peau de Hayward, qui est responsable du retour de l’androïde dans le manga.