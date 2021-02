WandaVision: Pourquoi Evan Peters est le nouveau Pietro Maximoff / Quicksilver de Scarlet Witch and Vision | Série Disney Plus | Marvel | MCU

Dans une tournure surprenante, le cinquième épisode de « WandaVision»A présenté le chagrin de Wanda d’avoir perdu son frère Pietro en le renvoyant à Westview. Cependant, au lieu d’être le Mercure que tout le monde connaissait « Avengers: l’ère d’Ultron», Est apparu Evan Peters, l’interprète du personnage dans les films X-Men.

La franchise de la X Men de Renard a officiellement pris fin en 2020 avec le lancement de « Les nouveaux mutants». La franchise de 20 ans composé d’une continuité désordonnée a pris fin parce que Studios Walt Disney acquis 20th Century Fox, qui a annulé les droits de X Men Oui Les quatre Fantastiques à Studios Marvel.

Pourtant, le épisode 5 de « WandaVision« J’ai réussi à utiliser la franchise X Men de Renard d’une manière complètement différente. Le programme de Disney Plus a récemment préparé le retour éventuel de Pietro Maximoff, Aussi connu comme Mercure, puisque sa mort est fortement liée à la douleur qu’il porte Wanda Maximoff, aussi connu sous le nom Sorcière écarlate.

« WandaVision”A fait plus de références dans son dernier épisode au fait que Wanda elle avait un frère, et il est apparu officiellement à la fin. Au lieu de Aaron Taylor-Johnson, il a été Evan Peters de la franchise X-Men det Renard qui s’est présenté à la porte de Wanda et la serra dans ses bras comme s’ils se connaissaient depuis toujours. Qu’est ce que ça signifie?

POURQUOI EVAN PETERS EST-IL LE NOUVEAU PIETRO MAXIMOFF?

Evan Peters dans « WandaVision » (Photo: Disney +)

L’apparence de Evan Peters comme Mercure soulève immédiatement la question de savoir si la version de Mercure montré dans « WandaVision« Est le même que celui qu’il a joué dans quatre films de X Men. Sa scène dans le épisode 5 de « WandaVision« Est assez court, donc la conversation entre lui et Wanda ce n’est pas trop révélateur et n’ajoute pas vraiment grand-chose.

Wanda vous ne le reconnaissez pas tout de suite, et Pietro ce doit être celui qui mentionne que c’est le sien « frère perdu». Bien qu’il y ait même une mention de Darcy Lewis de quoi Pietro a été « modifié« , »WandaVision« Ne précise pas exactement comment cela Mercure est connecté au MCU ou la franchise X Men de Renard.

Cependant, la description audio de cette scène dans Disney Plus apporte une certaine clarté. Il dit: « Wanda regarde la version de Pietro des films X-Men». La description audio appelle spécifiquement Peters ‘Quicksilver de X-Men‘, qui établit au moins un lien entre le MCU et la franchise merveille de Renard. Pietro il a même le même aspect grâce au réglage de l’épisode dans la décennie de 1980.

Wanda est surprise parce qu’elle a amené Pietro d’un autre univers (Photo: Disney Plus)

De même, il parle différemment, mais cela pourrait être le produit de tout ce qui se passe Westview. Bien que tout cela donne du crédit à l’idée que c’est exactement la même chose Mercure des X Men de Renard, Cela ne veut pas dire que la franchise est désormais un canon de MCU.

Il est peu probable que « WandaVision«Faire de toute la franchise Renard ou même seulement des sections de celui-ci font partie de la continuité principale de MCU. « WandaVision« Je viens de commencer à explorer comment et pourquoi Pietro c’est dans Westview, et il existe plusieurs possibilités pour expliquer ce qui se passe.

À tout le moins, cela pourrait être le début de MCU qui se connecte librement à la franchise X Men de Renard grâce à la puissance du multivers. Depuis l’épisode 5 de « WandaVision« Déclare que même pas Wanda peut ressusciter les êtres vivants d’entre les morts, ne pourrait pas ramener le Mercure de Aaron Taylor-Johnson même s’il le voulait potentiellement.

Pietro sait seulement qu’il est le frère de Wanda, mais ne se souvient de rien de son passé (Photo: Disney Plus)

Alors qu’il prétend qu’il n’a pas apporté cela Pietro à Westview, quelqu’un d’autre aurait pu le faire pour elle. Au lieu de cette mystérieuse personne ressuscitant Mercure de Aaron Taylor-Johnson, la version jouée par Evan Peters pourrait rencontrer le multivers, étant l’une des théories préférées des fans, avec la douleur de Wanda étant l’axe central d’un désordre dans le multivers.

Une autre théorie pointe dans une direction moins évidente. On sait que Docteur Strange c’est lui Sorcier suprême et en tant que tel, vous devez être conscient de l’anomalie de Westview. Il aurait pu apporter Pietro du multivers pour se faire passer pour le frère de Wanda, puisqu’il s’agit essentiellement de la même personne. Comme vous vous en souvenez, les alarmes de ÉPÉE a sauté juste avant Pietro apparaître à la porte avec Wanda.

Et si ce n’est pas Docteur Strange ou Wanda l’a apporté inconsciemment, pourrait-il être Méphisto qui a cherché ça Pietro dans le multivers pour continuer à soutenir Wanda dans votre réalité? Il reste encore de nombreuses questions sans réponse auxquelles la série devra répondre dans les épisodes suivants, il est donc pour l’instant trop tôt pour conclure quelque chose à ce sujet. Pietro.