WandaVision peut souligner que Wanda est la méchante, mais que le diable est vraiment dans les détails

Contrairement aux attentes que le quatrième épisode de WandaVision serait dans la réalité de style sitcom des années 1980, le dernier chapitre s’attachant à résoudre certains des mystères compliqués mis en place dans les trois premiers épisodes. La plus grande question à laquelle il semble avoir été répondu est de savoir qui est derrière la pseudo-réalité qui a piégé les gens de Westview – la réponse vient de la source la plus fiable, Monica Rambeau, qui dit « C’est tout Wanda! »

Mais est-ce la bonne réponse, car suivant la tendance des épisodes précédents, celui-ci, lui aussi, laisse entendre qu’il y a quelque chose de « diabolique » en jeu … oui, nous parlons de Mephisto. Il y a spoilers devant. D’accord, alors sans flâner, mettons les preuves sur la table, en commençant par ce fait.

Pourquoi Wanda n’est pas … seulement scélérat?

Parce qu’alors c’est trop évident! Depuis le début, chaque doigt a été levé sur Wanda et pour les fanatiques de la bande dessinée, elle est une candidate encore plus évidente car ils savent qu’elle possède les pouvoirs nécessaires pour déformer la réalité. Elle a aussi le motif de casser – perdre Vision de la manière la plus déchirante. Nous la voyons inverser le temps quand elle voit l’apiculteur, c’est elle qui a retiré de force Monica de la réalité improvisée, et même Monica prétend maintenant que Wanda est celle qui contrôle tout. Allons! Nous sommes à peu près à la moitié du spectacle et nous savons déjà qui fait cela?

Appelez cela un vœu pieux ou le résultat de regarder trop de mystères de meurtre, mais le suspect évident n’est jamais le vrai coupable. Wanda est, au mieux, un hareng rouge, destiné à nous distraire de tous les signes qui pointent vers quelqu’un d’autre. Il y a aussi la possibilité qu’elle ait conclu un accord avec une entité méchante pour ramener Vision d’une manière ou d’une autre et maintenant, que « quelqu’un » la garde subjuguée en lui donnant l’illusion de la vie de famille heureuse qu’elle a toujours voulu.

Avant de passer au «qui», passons en revue le «pourquoi», nous croyons qu’une deuxième personne est impliquée.

La diffusion de l’émission est censurée

Dans l’épisode 4, nous voyons Darcy Lewis détecter des longueurs d’onde de diffusion dans le champ d’énergie entourant Westview et elle installe une vieille télévision pour découvrir que Wanda est coincée dans un monde de sitcom en constante évolution avec une vision apparemment vivante. Darcy concocte un plan pour contacter Wanda via les fréquences radio lorsque Scarlet Witch parle à Dottie, mais toute la séquence où la voix de l’agent Jimmy Woo brise la fausse réalité et atteint réellement Wanda est très grossièrement retirée de l’émission. La même chose se produit lorsque Wanda jette Monica hors de Westview – la scène passe simplement à Wanda qui berce calmement ses jumeaux de son affrontement avec Monica.

Alors, voici quelques questions qui se posent. Si nous convenons que Wanda est celle qui contrôle tout, chaque rupture dans son faux monde la laisse choquée et essaie de se réconcilier avec ce qui se passe. Ainsi, elle est trop distraite pour censurer les scènes, d’autant plus que nous ne pensons pas qu’elle sait même que SWORD la surveille.

Ce que nous pensons se passe réellement, c’est que, comme mentionné ci-dessus, quelqu’un a créé la sitcom-réalité pour garder Wanda maîtrisée et a inséré la longueur d’onde de diffusion pour garder un œil sur elle. Chaque fois que cette personne remarque les moments majeurs où le monde extérieur s’infiltre dans la fausse réalité, elle distrait Wanda avec Vision, d’autres personnes ou un événement élaboré. L’anomalie perd tout son sens, ce qui signifie que même si Wanda conserve la mémoire, elle cesse de lui importuner par la suite. Comme si elle avait oublié sa conversation effrayante avec Dottie, l’apiculteur et Monica, prononcer le nom d’Ultron cessera probablement de lui importuner. Cela, d’une certaine manière, le supprime également de la diffusion.

Il y a aussi le fait que les gens ont oublié que Westview existe alors que les parents, amis et associés de ceux qui sont pris au piège dans la ville ne se souviennent même pas qu’ils existaient au départ. Nous ne pouvons pas imaginer qu’une Wanda affligée par le chagrin, qui a perdu sa raison d’avoir perdu Vision, ferait autant de travail pour s’assurer que personne ne découvre la vérité.

Quand nous disons que le « quelqu’un » derrière tout cela est Méphisto, c’est à cause des indices que l’épisode récent a laissé tomber.

Le rayonnement antique

Lorsque Darcy atterrit au camp SWORD s’est installé en dehors du paramètre de Westview, elle détecte des niveaux élevés de CBMR, c’est-à-dire le rayonnement de fond cosmique des micro-ondes. Il s’agit d’un ancien rayonnement résiduel du Big Bang qui a créé l’univers. Maintenant, ce qui nous a perplexes, c’est comment Wanda a projeté un rayonnement qui l’a précédée de millions et de millions d’années pour créer son propre monde?

Maintenant, cela justifierait la création d’une longue liste de tous les anciens méchants cosmiques dans les bandes dessinées Marvel, mais nous aimerions nous en tenir au seul qui a déjà été nommé. WandaVision et possède également le pouvoir de modifier la réalité ainsi que de créer des ouvertures inter-dimensionnelles temporaires – Mephisto, le «diable» de Marvel.

Dans les bandes dessinées, Mephisto est connu pour conclure des accords où il peut réaliser des souhaits en échange de quelque chose qu’ils apprécient (qui est généralement leur âme). Une fois qu’une personne conclut un accord avec lui, il leur est impossible de le révoquer. Peut-être que Wanda aussi a conclu un accord avec lui pour ramener Vision et en échange, il obtient ses pouvoirs ou pire, ses enfants. On lui a donné un semblant de contrôle pour ne pas lui permettre de se rendre compte qu’elle n’est pas vraiment celle qui dirige vraiment sa vie.

Les hexagones répétitifs

Depuis le premier épisode, nous nous interrogeons sur l’abondance d’hexagones dans la pseudo-réalité dans laquelle vit Wanda et maintenant, Jimmy Woo est également perplexe. La réponse évidente était qu’elle représente l’organisation criminelle AIM, (Advanced Idea Mechanics), mais il devient de plus en plus clair que quelqu’un avec de gros canons cosmiques dirige le spectacle, ce qui nous amène à trouver la prochaine signification évidente des hexagones – la présence de Mephisto.

Voici une tâche – regardez de près un hexagone. Avez-vous remarqué qu’il comporte six points? Ces six points peuvent former six triangles équilatéraux avec un autre hexagone à six côtés au milieu – cela constitue le nombre inquiétant 666, qui est souvent désigné comme le symbole de l’Antéchrist, c’est-à-dire le diable lui-même. Et comme Dottie l’a dit dans l’épisode 2, «le diable est dans les détails», il ne serait pas intelligent de ne pas prendre en considération cette signification possible.

Rappelez-vous, Agnès a dit dans l’épisode 2 que Wanda est « la star de la série », mais il y a quelqu’un qui dirige l’histoire. Découvrez le dernier épisode de WandaVision actuellement en streaming sur l’application officielle Disney +.

