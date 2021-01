WandaVision peut être un gros risque, mais le patron de Marvel est convaincu qu’il peut le réussir

WandaVision est prêt à être présenté dans moins d’une semaine et à inaugurer une nouvelle ère de Marvel TV que tout le monde attend avec impatience. Mais on ne peut pas oublier les entreprises passées de Marvel Studios dans les séries télévisées – comme toutes ses émissions sur Netflix qui ont brillé mais pendant une courte période, les malheureux Helstorm, Inhumains, et d’autres – qui, malheureusement, ont échoué pour la plupart. Cependant, le patron de Marvel, Kevin Feige, a « une grande confiance » que même si WandaVision est un « grand swing », ils pourront « absolument réussir ».

WandaVision est, sans aucun doute, un grand pas en avant pour Marvel Studios qui n’a déployé que des films d’action granuleux associés à leur juste part de comédie. Mais la prochaine série Disney + va s’essayer à être une version satirique de sitcoms à travers différentes époques tout en se connectant à l’histoire globale de sa phase 4. C’est une tâche difficile mais Feige a assuré que même si la série est une « version extrême « de ce qu’était le MCU jusqu’à présent, ils ne » laisseront pas la peur nous guider dans nos choix « .

« Je pense que nous remettons toujours les choses en question, mais nous ne laissons pas non plus la peur nous guider dans nos choix. Donc, je crois qu’il y a un équilibre sain quelque part. Depuis le début de Marvel Studios, nous avons toujours dit que nous ne voulions pas faire un type de film. Quand Iron Man a travaillé, la première chose que nous avons annoncée était un film de la Seconde Guerre mondiale (Captain America) et un film extraterrestre de Dieu nordique (Thor), puis un film d’équipe (Avengers). Nous cherchons donc toujours à prendre le succès ou la bonne volonté qui nous vient, et utilisez-le pour grandir et devenir les Gardiens de la Galaxie, et Black Panther et Captain Marvel, » Kevin Feige expliqué. Il a continué à dire ceci.

« WandaVision était juste une version extrême de cela et le faire d’une manière qui aura des réponses et prendra la confusion, ou la bizarrerie ou la nature avant-gardiste de celui-ci et commencera à être mis dans la pièce, car chaque épisode est dévoilé une semaine par semaine. Mais nous avons toujours été récompensés pour avoir pris de gros changements et pas pour nous répéter nécessairement. Et nous avions une grande confiance dans ces deux acteurs jouant ces deux personnages et qu’ils pouvaient absolument réussir. «

WandaVision va sortir sous forme d’épisodes hebdomadaires en commençant par les deux premiers épisodes de la même nuit, suivis de Le faucon et le soldat de l’hiver et Loki. Ils seront tous disponibles sans frais supplémentaires pour les abonnés Disney +, ce qui est beaucoup moins que ce qu’ils ont payé dans le passé pour regarder un film MCU dans les salles. Mais Feige n’est pas trop préoccupé par le fait que cela affecterait un jour la sortie en salles des films à l’avenir.

« Eh bien, ce n’est pas gratuit. Et ce n’est pas différent des soucis que j’ai eu au cours de mes premières années chez Marvel. Parce que les droits de Marvel étaient séparés entre plusieurs studios, il y aurait plusieurs films Marvel par an. Il y en avait un année où il y en avait trois en un été. La question était: « Whoa, comment cela va-t-il durer? Comment cela va-t-il survivre? » Et ma réponse alors, quand je n’avais aucun contrôle sur quoi que ce soit, était « Tant qu’ils sont différents, tant qu’ils sont uniques et que certains des personnages peuvent se croiser et que le logo Marvel est à l’avant. » Mais s’ils Ce sont des histoires uniques et intéressantes, qui ne se démodent pas. «

Feige est fermement convaincu que se moquer d’une série ou d’un film dans le confort de sa maison est le contraire d’aller au cinéma pour regarder un film et c’est cette distinction qui fait toute la différence.

« Trouver quelque chose d’intéressant et d’unique à regarder à la maison, et finalement être de retour dans une salle de cinéma, c’est comment nous échappons, c’est comment nous apprenons et comment nous grandissons. C’est notre travail en tant que conteurs d’utiliser ce format et de raconter des histoires intéressantes et différentes qui se trouve être basé sur 80 ans de fiction narrative incroyable des bandes dessinées Marvel et peut puiser dans tous les genres différents « , a-t-il partagé en ajoutant que la sitcom en noir et blanc d’une demi-heure ne ressemble à rien de ce qu’ils ont jamais fait et est » entièrement unique ».

WandaVision La première est prévue pour le 15 janvier 2021, les deux premiers épisodes de la série devant sortir ensemble sur l’application officielle Disney +. La nouvelle nous parvient via Deadline.

