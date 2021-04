« WandaVision »: où était « Doctor Strange » lors des événements de la série Disney Plus

« WandaVision« Et ses événements expliquent pourquoi l’équipe de Doctor Strange et Scarlet Witch dans » Avengers: Endgame « a été mise au rebut. Quand la série Marvel Studios a été annoncée Disney + Lors du Comic-Con de San Diego 2019, il a également été confirmé qu’il se connecterait narrativement avec «Doctor Strange» dans le multivers de la folie, avec Wanda sur le point d’apparaître.

Alors que la direction de « WandaVision » dans la suite à venir dirigée par Sam Raimi était plus subtile que prévu, sa fin et la scène finale post-crédits ont clairement retracé la rencontre imminente de Sorcière écarlate avec le futur Sorcier Suprême du MCU. La prochaine aventure de « Docteur Strange « Oui Wanda sur grand écran, ce n’est pas la première fois qu’ils sont impliqués dans le même projet de MCU.

Ils étaient tous les deux dans « Avengers: guerre à l’infini« , mais en raison de la distribution massive du film qui a été segmenté en groupes plus petits, leurs chemins ne se sont pas croisés; Wanda est resté lié à la Terre, tandis que Docteur Strange est allé à Titan avec Hombre de Hierro Oui Homme araignée. Après avoir disparu en raison du clic de Thanos, faisaient partie de ceux qui sont ressuscités au milieu de la bataille décisive en « Fin du jeu ».

Plus tard, Wanda Oui Dr Strange Ils étaient également aux funérailles de Tony Stark. Pourtant, ils n’ont encore eu aucune interaction dans la franchise. Pourtant, le public espérait qu’en « Wandavision« a partagé son histoire mais apparemment il attendait la première de « Docteur Strange dans le multivers de la folie «

O ÉTAIT LE DR. ÉTRANGE PENDANT LES ÉVÉNEMENTS «WANDAVISION»?

Le camée de Dr Strange et Wanda dans « Wandavision » ne s’est jamais produit. (Photo: sortie)

le showrunner de «WandaVision» a expliqué la raison simple pour laquelle Docteur Strange n’est jamais apparu dans l’émission Disney +. Malgré les rumeurs selon lesquelles le Sorcier suprême ferait une apparition «WandaVision», la fin allait et venait sans son arrivée.

Pour lui showrunner et auteur principal Jac schaefferCe n’était tout simplement pas dans les cartes. « J’aime le docteur Strange comme tout le monde », Il a dit Schaeffer à Date limite. « Ouais, c’est une de ces choses, c’est comme ça que les chips sont tombées, c’est comme ça que le cookie s’est effondré, c’est ce que je vais dire, mais j’espère le voir à l’écran avec Wanda dans Doctor Strange 2. »

L’une des nombreuses théories de fans entourant«WandaVision» qui était Stephen Strange se présenterait et aiderait Wanda pour naviguer dans l’hex, en même temps qu’il configurerait l’apparence de Sorcière écarlate au « Docteur Strange et le multivers de la folie « l’année prochaine.

Il n’a jamais été réellement prévu que le Sorcier Suprême vienne à Westview. (Photo: Marvel)

En fin de compte, cependant, Wanda était responsable de la création et de la destruction de l’hexagone. La concentration la plus stricte du spectacle sur elle, Vue et ses enfants signifiaient que l’histoire pouvait se concentrer entièrement sur la douleur de Wanda pour avoir perdu sa famille. Cependant, il y eut un petit signe de tête Étrange lorsque Agathe a affirmé que le légendaire Sorcière écarlate est plus puissant que le Sorcier suprême.

Avec cette déclaration, Wanda pourrait vraiment être le Vengeur plus fort. Pendant ce temps, la scène post-crédits a montré Wanda utiliser la projection astrale pour étudier Darkhold, similaire à la projection astrale de Étrange pendant que je dormais pour en savoir plus Kamar-Taj.

La version de Schaeffer est conforme aux rumeurs selon lesquelles bien que la série à succès ouvre les portes de la phase 4, il s’agit en fait d’une histoire d’origine. Wanda est au centre de l’histoire. (Photo: Disney + / Marvel)

Bien qu’il n’y ait pas de lien explicite vers « Docteur Strange 2 ″, la série visait à établir la suite et le rôle de Wanda en elle. Directeur de « WandaVision « , Shakman mat, a révélé ce week-end qu’il était en contact avec le réalisateur Sam Raimi et l’équipe derrière la suite de « Docteur Strange » pour aider à une transition en douceur du spectacle au film.

De même, la nouvelle série de MCU définissez également des éléments qui continueront «Capitaine Marvel 2», comme quoi Monica Obtenez vos pouvoirs comiques. « Nous avons définitivement parlé avec les réalisateurs des deux films auxquels nous sommes allés le plus directement », Il a dit Shakman. «Docteur Strange, votre salle d’histoire est au coin de notre bureau de préparation, nous avons donc discuté un peu, puis une fois que nous approchions de la fin de notre photographie et que Strange était sur le point de commencer, j’ai parlé à Sam Raimi à plusieurs reprises. et nos départements artistiques ont parlé et nous voulions nous assurer qu’il y avait un transfert sans faille. «