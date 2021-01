« WandaVision » ONLINE LIVE: comment et à quelle heure voir la première de la série Marvel et Disney +

« WandaVision», La première série de la phase 4 de Marvel, comportera neuf épisodes et aura Elizabeth Olsen et Paul Bettany comme protagonistes. La fiction Disney et Marvel sera présentée en première le 15 janvier 2021 et montrera Wanda Maximoff et Vision menant une vie de banlieue idéale dans la ville de Westview, essayant de cacher leurs pouvoirs.

Écrit par Jac Schaeffer et réalisé par Matt Shakman, la première saison a été tournée début novembre 2019 aux Pinewood Atlanta Studios à Atlanta, en Géorgie. Bien qu’en mars 2020, la production ait été interrompue en raison de la pandémie de coronavirus et n’ait repris qu’en juillet à Los Angeles.

«C’est toujours aussi attrayant quand les opposés se rencontrent. Ils sont tous deux différents avec la majuscule D. Wanda souffre beaucoup et Vision est très curieuse », a déclaré Schaeffer à propos de l’histoire d’amour et de la relation de Wanda et Vision.

La première saison de « Wandavision » aura neuf épisodes (Photo: Marvel / Disney +)

COMMENT ET QUELLE HEURE POUR VOIR EN LIGNE LA PREMIÈRE DE «WANDAVISION»?

Les deux premiers épisodes de « WandaVision« Sera publié ce Vendredi 15 janvier via la plateforme de streaming Disney Plus.

Puis un nouveau chapitre sortira tous les vendredis jusqu’au 5 mars, date à laquelle la première saison de la série se terminera.

La seule façon de voir les épisodes de « WandaVision« Est à travers Disney Plus, vous devez donc vous abonner à la plateforme de streaming. En vous abonnant, vous aurez accès à un essai gratuit de sept jours.

Prix ​​de Disney Plus au Pérou: 25,90 soles par mois ou 259,90 soles pour l’abonnement annuel.

Prix ​​Disney Plus au Mexique: 159 pesos par mois ou 1599 pesos pour l’abonnement annuel.

Prix ​​de Disney Plus en Argentine: 385 pesos par mois ou 3850 pesos pour l’abonnement annuel.

Prix ​​Disney Plus au Chili: 6 500 pesos par mois ou 64 900 pesos pour l’abonnement annuel.

Prix ​​Disney Plus en Colombie: 23900 pesos par mois ou 239 900 pesos pour l’abonnement annuel.

Prix ​​Disney Plus au Costa Rica, en Équateur et au Panama: 5,99 € par mois ou 59,99 € pour l’abonnement annuel.

Prix ​​de Disney Plus en Uruguay: 7,49 € par mois ou 74,99 € pour l’abonnement annuel.

Prix ​​de Disney Plus au Brésil: 27,90 reais par mois ou 279,90 reais pour l’abonnement annuel.

BANDE-ANNONCE DE « WANDAVISION »

Remorque Wandavision avec sous-titres en espagnol latin

QUE SE PASSE-T-IL LORS DE LA PREMIÈRE DE «WANDAVISION»?

Selon la description officielle de Disney Plus: «Marvel Studios présente WandaVision, un mélange de télévision classique et de l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany), deux êtres super puissants vivant une vie de banlieue idéalisée, commencent à soupçonner que tout n’est pas ce qu’il semble. La nouvelle série est dirigée par Matt Shakman; Jac Schaeffer est l’auteur principal ».

En outre, au Comic Con 2019, il a été confirmé que les événements de la série Marvel seraient directement liés à « Doctor Strange 2 », auquel Scarlet Witch participera également.