Wandavision Obtient Une Toute Nouvelle Bande Annonce

Marvel a lancé sa partie de la présentation de la journée des investisseurs avec une toute nouvelle bande-annonce pour le prochain WandaVision série, tease beaucoup de grandeur.

J’étais déjà excité de voir WandaVision, mais la toute nouvelle bande-annonce d’aujourd’hui (à la suite de plusieurs révélations d’affiche) a propulsé mon battage médiatique à un autre niveau:

On a vraiment l’impression d’avoir une expérience cinématographique complète de Marvel dans une émission de télévision, et j’ai hâte. Ajoutez à cela les nouvelles (également de l’événement) que ce spectacle, Spider-Man 3, et Docteur Strange 2 seront connectés les uns aux autres, et il ne peut certainement pas être manqué.

WandaVision premières sur Disney Plus dans un mois à partir de maintenant 15 janvier.