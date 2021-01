"wandavision" Obtient Neuf épisodes, Chacun Avec Sa Propre Chanson Thème

Dans quelques jours, « WandaVision » sera lancé sur Disney +, la première série officielle de Marvel Studios. Ceux-ci confirment désormais la portée de la série de neuf épisodes et annoncent également qu’il n’y aura pas de chanson thème uniforme.

Au lieu de cela, chaque épisode a sa propre intro, composée par des inconnus. Selon le collisionneur, Robert Lopez et Kristen Anderson-Lopez en sont responsables, ayant déjà obtenu du succès avec « Remember Me » de « Coco » et « Into the Unknown » de « Frozen 2 ».

Les amis sont heureux de vous aider

« ‘WandaVision’ est un projet tellement cool, fou et unique », a déclaré Lopez avec euphorie dans un communiqué. «Lorsque le réalisateur Matt Shakman – un vieil ami à moi de l’université – nous a présenté la série, nous n’avons pas eu à y réfléchir à deux fois. Nous aimons la sensation d’insouciance des sitcoms américaines, associée à l’inconfort que cette histoire apporte. C’était donc un grand défi pour nous de capturer musicalement ce style. «

Retour aux sources

Kristen Anderson-Lopez est également heureuse de travailler sur « WandaVision »: « J’ai grandi dans les années 1980 et j’ai regardé la série de toutes les décennies à la télévision qui se déroulait là-bas. « Brady Bunch » et « Family Ties » ont fait de moi qui je suis aujourd’hui et comment je me déplace à travers le monde. Donc, le projet a réalisé un rêve. «