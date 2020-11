WandaVision obtient la date de sortie 2021 sur Disney + avec l’arrivée d’une nouvelle affiche et d’images animées

Marvel Studios et Disney + ont annoncé que WandaVision sera présenté en première début 2021 avec un nouveau teaser. On pensait à l’origine que la prochaine série de Marvel Cinematic Universe allait être diffusée plus tard ce mois-ci, mais maintenant, les fans vont devoir attendre un peu plus longtemps. Tel qu’il est, Le mandalorien est de retour avec la saison 2, et elle a déjà reçu des critiques élogieuses et a attiré beaucoup d’attention sur Disney +, un peu comme toutes les émissions Marvel le feront lorsqu’elles seront publiées.

Une nouvelle ère arrive. Marvel Studios ‘ @WandaVision, une série originale, est diffusée le 15 janvier sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/aejE6DNR35 – Studios Marvel (@MarvelStudios) 12 novembre 2020

WandaVision sortira le vendredi 15 janvier 2021, exclusivement sur Disney +. Les épisodes seront diffusés une fois par semaine, tout comme Le mandalorien. L’émission est un mélange de télévision classique et de l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) – deux êtres super puissants vivant une vie de banlieue idéalisée – commencent à soupçonner que tout n’est pas ce qu’il semble. La nouvelle série est dirigée par Matt Shakman, tandis que Jac Schaeffer est scénariste en chef. Bien que nous ayons le nouveau teaser et que nous ayons déjà vu les premières images, les détails de la série sont toujours tenus secrets.

Quand il s’agit de garder des secrets, Marvel Studios pourrait être le meilleur du secteur en regardant la base de fans enragés. Cela étant dit, ils savent aussi très bien se taquiner. Par exemple, le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a révélé dans une nouvelle interview que WandaVision mettra directement en place les événements pour Docteur Strange dans le multivers de la folie, qui devrait sortir en 2022. Quant à la façon dont tout sera connecté, cela n’a pas été confirmé pour le moment, bien que les fans de MCU aient leurs théories.

Tout comme la première bande-annonce de WandaVision, le dernier teaser se concentre sur l’ambiance de sitcom classique de la série. Il n’y a pas de vraies images montrées, juste un téléviseur à l’ancienne avec Wanda et Vision scintillant à travers différentes sitcoms de l’histoire. Lors du développement de la série, Marvel Studios s’est tourné vers Dick Van Dyke pour obtenir des conseils, qui leur a dit que la clé du succès est de s’assurer que tout ce qui se passe à l’écran est quelque chose qui pourrait arriver dans la vie réelle. La manière dont les showrunners ont suivi ce conseil et l’a intégrée dans une histoire de bande dessinée n’est pas claire, mais cela souligne l’attention portée aux détails dans le studio lors de la réalisation de projets.

WandaVision prendra le relais pour Le mandalorien les vendredis, en attendant Le faucon et le soldat de l’hiver et le Loki séries. On pense que l’émission de Sebastian Stan et Anthony Mackie sera présentée en première à un moment donné l’année prochaine également, bien que l’on ne sache pas quand. Cela étant dit, il semble que Marvel Studios et Disney + seront en mesure de sortir une nouvelle série toutes les 6 à 8 semaines en 2021, ce qui serait énorme pour les fans qui n’ont reçu aucun nouveau matériel MCU en 2020. Vous pouvez consulter le WandaVision teaser ci-dessus, grâce au Twitter de Marvel Studios Compte.

Sujets: Vision and the Scarlet Witch, Disney Plus, Streaming