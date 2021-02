WandaVision n’a pas encore révélé son plus grand camée MCU surprise

Rappelez-vous quand Paul Bettany a révélé plus tôt que WandaVision mettrait en vedette un camée d’un grand acteur? On a dit que le camée était en ligne avec le retour de Mark Hamill en tant que Luke Skywalker dans The Mandalorian. Et puis, dans l’épisode 5, intitulé Sur un épisode très spécial, nous avons eu un caméo époustouflant d’Evan Peters, en tant que frère décédé de Wanda, Pietro.

Cependant, Paul Bettany a maintenant révélé que ce n’était pas de Peters dont il parlait lorsqu’il a laissé entendre un camée très significatif à la nouvelle série MCU canon Disney +. Dans une récente interview, Bettany a déclaré qu ‘ »il y a encore un personnage qui n’a pas encore été révélé ». Bettany a également déclaré que le camée sera celui d’un grand acteur avec lequel il a « eu envie de travailler ».

Cela signifie qu’Evan Peters n’est pas le seul acteur majeur à faire une apparition surprise dans WandaVision. Auparavant, le camée de Peters avait ouvert la voie à une discussion majeure sur l’implication de X-Men ou Mutants au sein du MCU. Ces discussions ont été alimentées par le fait que Peters a déjà décrit Quicksilver dans la franchise X-Men maintenant disparue. Prenant son camée comme un signe de l’intégration de Mutants dans le MCU, le camée de Peters a conduit à des tonnes de théories liées à l’avenir du MCU et à l’introduction de multivers.

Cependant, deux épisodes plus tard, nous n’avons reçu aucun détail significatif sur l’apparence de Peters. Et avec cette nouvelle mise à jour de Bettany, le battage médiatique sur WandaVision a augmenté. Bettany a même révélé que la scène avec cet acteur inconnu impliquera également Bettany et qu’il y aura « Fireworks » quand ils apparaîtront tous les deux à l’écran.

Paul Bettany a réussi à ne pas trop taquiner sur ce « deuxième camée », contrairement aux légendes précédentes du MCU Tom Holland et Mark Ruffalo. Cependant, les fans spéculent déjà sur le fait que le supervillain du MCU Mephisto fera ses débuts en direct, tandis que certains espoirs cherchent toujours un autre mutant (comme Magneto de Ian McKellen) pour faire une apparition. On dirait que les gens ont hâte que X-Men et Avengers se réunissent bientôt.

WandaVision est maintenant de sept épisodes et il ne reste plus que deux d’entre eux. La façon dont les choses se déroulent, il est peu probable que la série soit concluante. La série se connectera davantage au film MCU Docteur Strange dans la folie du multivers et série Disney + Loki.

Il faudrait peut-être attendre la sortie de ces deux entrées MCU avant de pouvoir comprendre ce qui se passe à Westview. De plus, avec la nouvelle tournure d’Agnes et l’introduction d’Agatha Harkness, il y a plusieurs nouveaux points d’intrigue que Marvel pourrait inclure dans l’espoir et le potentiel de la «Saison 2» de la série. D’ici là, espérons simplement que la collaboration secrète à l’écran de Bettany avec le grand acteur avec lequel il a rêvé de travailler conduira à un grand événement de niveau MCU pour que les téléspectateurs puissent s’y plonger.

Sujets: WandaVision, Disney Plus, Streaming