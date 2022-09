WandaVision, Moon Knight Scribe confirmé comme Werewolf By Night Writer

Peter Cameron, qui a travaillé sur des épisodes de WandaVision et Moon Knight, a co-écrit le scénario de Werewolf by Night.

Marvel’s Loup-garou de nuit a été l’un de leurs projets les plus secrets à ce jour, mais avec la spéciale ayant maintenant à la fois une bande-annonce et une date de sortie, plus d’informations sont révélées sur l’hommage d’horreur. Suite à la bande-annonce révélée par Marvel Studios lors de la D23 Expo samedi, Chevalier de la lune et WandaVision L’écrivain Peter Cameron a confirmé qu’il était co-auteur du dernier ajout à l’univers cinématographique Marvel.





Ayant déjà travaillé sur deux épisodes des émissions précédentes, Loup-garou de nuit voit Cameron partager le crédit d’écriture avec Heather Quinn, qui a travaillé sur de nombreux projets Marvel dans le passé, y compris Oeil de faucon. Cameron a confirmé son implication dans le projet via son compte Twitter en réponse à un post du réalisateur Michael Giacchino, qui prend les rênes de son premier projet Marvel.

FILM VIDÉO DU JOUR

La Loup-garou de nuit Le projet a commencé à être étoffé avant même que Marvel n’ait officiellement révélé aucun détail à ce sujet, Giacchino taquinant la spéciale dans une récente interview avec Comicbook.com. Dans cette interview, il a déclaré :

« Je me suis bien amusé. C’est un processus incroyablement difficile. J’adore ça. Chaque jour, je m’amuse à travailler dessus et nous sommes au milieu. J’espère que très bientôt nous partagerons beaucoup Ouais. Il n’y a pas grand-chose que je ne puisse dire à part que je passe un bon moment et que je travaille sur quelque chose que j’aime. Donc, c’est un gagnant-gagnant juste là.





Loup-garou de nuit Plonge plus profondément dans les offres d’horreur de Marvel

Studios Marvel

Il y a déjà eu un soupçon d’horreur dans l’univers cinématographique Marvel grâce aux deux Chevalier de la lune et Doctor Strange dans le multivers de la folieet Loup-garou de nuit est le prochain à essayer les limites du côté obscur de Marvel. Contrairement à tout ce qui l’a précédé, cependant, Loup-garou de nuit semble adopter un tout nouveau style visuel en rendant hommage aux films d’horreur classiques d’Universal et de Hammer, comme on l’a vu dans la bande-annonce en noir et blanc sortie samedi.

Le synopsis pour Loup-garou de nuit lit:

« Par une nuit sombre et sombre, une cabale secrète de chasseurs de monstres émerge de l’ombre et se rassemble au sinistre Temple de Bloodstone après la mort de leur chef », indique le synopsis. « Dans un mémorial étrange et macabre à la vie du chef, les participants sont plongés dans une compétition mystérieuse et mortelle pour une relique puissante – une chasse qui les amènera finalement face à face avec un monstre dangereux. »

Dirigé par Gael García Bernal, avec Laura Donnelly en soutien, Loup-garou de nuit semble être l’une des offres Disney + les plus intéressantes à venir de Marvel Studios cette année, et ayant été décrite comme «effrayante, mais amusante effrayante» par Kevin Feige, la présentation spéciale sera sans aucun doute l’un des points forts d’un emballé Saison d’Halloween sur Disney +. On ignore actuellement si Loup-garou de nuit sera directement lié à d’autres émissions ou films Marvel, mais avec la sortie spéciale du 7 octobre, il ne reste plus longtemps à attendre.