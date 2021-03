« WandaVision »: les 10 pires films d’Elizabeth Olsen

« WandaVision«Avec la révélation d’une grande puissance et les affrontements que nous avons vus lors de la première saison, cela prend fin. La série s’est terminée le 5 mars 2021 et bien qu’elle ait été annoncée comme une mini-série, les fans des séries Marvel Studios et Disney Plus attendent avec impatience une deuxième partie.

Elizabeth Olsen retourné pour interpréter le Sorcière écarlate, mais cette fois, il plongea plus loin dans la psyché de Wanda Maximoff. Avec elle, nous explorons son évolution depuis Sokovie à la banlieue. Dans une interview pour Entertaiment hebdomadaire, l’actrice a déclaré: « Je sentais déjà que je le possédais parce que Marvel vous encourage toujours à faire partie du processus ».

Elizabeth Olsen il est né en Sherman Oaks, Californie. Elle a grandi dans le monde du divertissement en tant que sœur cadette des actrices Mary Kate Oui Ashley Olsen. C’est à l’âge de 20 ans qu’il vient de se consacrer au développement de sa propre carrière cinématographique en apparaissant dans des films tels que « Maison et paix » et d’autres jusqu’à ce qu’il accède à son rôle de Sorcière écarlate pour MCU.

Dans son rôle de Sorcière écarlate, Elizabeth a obtenu une grande reconnaissance dans sa carrière et ses relations avec ses fans. Il y a déjà eu plusieurs projets auxquels elle a participé dont ainsi que « Avengers: Fin de partie » ce fut un grand succès, il y en a eu d’autres qui n’ont pas eu autant de succès. Ici, nous détaillons le 10 pires films de Elizabeth Olsen.

10 PIRES FILMS D’ELIZABETH OLSEN

10. Avengers: l’ère d’Ultron (2015) 75% / 83%

Lorsque Tony Stark il lance un programme de maintien de la paix en sommeil, les choses tournent terriblement mal et il est forcé, Thor, le L’incroyable Hulk et le reste des Avengers à se revoir. Alors que le destin de la Terre est en jeu, l’équipe subit le test ultime alors qu’elle se bat Ultron, une terreur technologique vouée à l’extinction humaine. En chemin, ils rencontrent deux nouveaux venus mystérieux et puissants, Pietro Oui Wanda Maximoff.

9. Arts libéraux (2012) 71% / 60%

Un conseiller universitaire de New York s’implique avec un étudiant lorsqu’il retourne à son alma mater en Ohio pour la fête de retraite d’un professeur préféré.

8. Kodachrome (2017) 70% / 70%

MatUn cadre en difficulté trouve son monde bouleversé lorsque l’infirmière de son ancien père se présente de manière inattendue dans son bureau. Le père de Mat, un célèbre photojournaliste, est confronté à un cancer en phase terminale et son dernier souhait est que Mat le rejoindre pour un road trip de New York à Kansas pour traiter vos derniers rouleaux de film Kodachrome avant que le seul laboratoire restant ne ferme et ceux capturés. les moments sont partis pour toujours.

7. Maison silencieuse (2011) 43% / 30%

Sarah Il travaille avec son père et son oncle pour rénover une ancienne maison familiale et la préparer pour la vente. La maison longtemps inoccupée n’a pas de services publics, obligeant le trio à compter sur des lampes de poche à piles pour éclairer leur chemin. Sarah elle se sépare de ses proches et découvre bientôt qu’elle est piégée à l’intérieur de la cabane, sans contact avec le monde extérieur. La panique se transforme en véritable terreur alors que la jeune femme vit des événements de plus en plus sinistres.

6. En secret (2013) 41% / 34%

Une femme et son amant conspirent pour assassiner son mari aux manières douces, mais une culpabilité accablante transforme bientôt leur passion en haine.

5. Oldboy (2013) 39% / 37%

Bien que sa vie soit déjà sur une spirale descendante, les choses sont bien pires pour le responsable de la publicité. Joe Doucett; pendant que j’étais ivre une nuit, Joe il est kidnappé et jeté à l’isolement dans une étrange pièce aux allures d’hôtel. Au cours de la prochaine 20 ans, Joe Elle subit des tourments inimaginables, mais le mobile et l’identité de son ravisseur restent inconnus. Quand il est inexplicablement libéré, Joe Il émerge avec un seul objectif: retrouver la personne qui lui a volé deux décennies de sa vie.

4. Feux rouges (2012) 30% / 36%

Les sceptiques professionnels essaient de prouver qu’un célèbre médium ment sur ses capacités.

3. Paix, amour et malentendu (2011) 30% / –

Avec son divorce imminent, un avocat s’aventure dans le nord de l’État New York avec ses enfants pour rendre visite à leur mère hippie, qu’elle n’a pas vue depuis 20 ans.

2. Très bonnes filles (2013) 19% / 33%

Deux adolescents concluent un pacte pour perdre leur virginité avant l’université, mais tous deux tombent amoureux du même artiste, menaçant leur amitié de toute une vie.

1. J’ai vu la lumière (2015) 18% / 36%

Chanteur et auteur-compositeur Hank Williams est devenu célèbre au cours de la décennie de 1940, mais l’abus d’alcool et l’infidélité affectent sa carrière et son mariage avec le musicien également Audrey Mae William.