WandaVision Leak fait allusion à une nouvelle trilogie MCU qui comprend Spider-Man 3 et Doctor Strange 2

L’époque des films MCU autonomes est révolue depuis longtemps. L’univers cinématographique est devenu si profondément interconnecté que les événements d’un film ont un impact direct sur les futurs films. Désormais, les émissions Disney + de la franchise sont également entrées dans l’équation. Dans une interview avec ComicBook.com, WandaVision le réalisateur Matt Shakman a confirmé que la série formera une « trilogie libre » avec le prochain Docteur Strange suite et Homme araignée threequel, qui a nécessité beaucoup de discussions et de collaboration entre les cinéastes derrière chaque franchise individuelle.

« Il y a une conversation entre les cinéastes, ce que je trouve formidable. Je veux dire, nous faisons tous partie de cet univers interconnecté. J’admire tous ceux qui ont travaillé dans Marvel auparavant et qui travaillent sur des choses Marvel en ce moment. Ce n’est pas seulement Les films. C’est aussi les autres émissions Disney + avec lesquelles nous interagissons. Même s’il ne s’agit pas d’un chevauchement formel, nous travaillons côte à côte. « Que faites-vous les gars? » Et tout cela est tellement excitant. C’est un endroit incroyable. Mais oui, nous avons certainement tous eu des conversations sur le travail que nous faisons maintenant. Parce que vous savez, c’est une course de relais, tout ça. Et donc vous ‘ vous passez le relais d’un groupe de cinéastes à un autre et vous voulez vous assurer que ce transfert est, est sans effort et parfait, juste. «