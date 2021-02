WandaVision: le vrai sens de la publicité dans l’épisode 6

Vendredi est venu un nouvel épisode de «WandaVision», la première série du Univers cinématographique Marvel sur le service de streaming Disney +, et a laissé de grandes réactions parmi les fans pour ses références à d’autres grandes émissions telles que « Alf » et « Malcom in the Middle ». Mais au-delà de cela, c’était très convaincant pour la possible révélation que Pietro est ‘Mephisto’.

Le chapitre, comme les cinq autres parus jusqu’à présent, a laissé plusieurs clins d’œil aux fans, comme la rupture du quatrième mur, une référence à un héros homosexuel avec le drapeau LGBT, la ville de Shangri-la dont il fait mention. Quicksilver et le fichier Cataract sur l’ordinateur de Hayward, mais ce qui a le plus attiré l’attention était la publicité.

L’annonce montre un requin offrant du yaourt «Yo-Magic» à un enfant sur une île déserte, qui l’accepte, mais ne peut pas retirer le couvercle et ne peut pas l’ouvrir. Le temps passe et finit par mourir, car il ne peut pas manger, et l’animal dit: « Yo-Magic, le goûter des survivants ». Que signifie?







Selon la théorie la plus solide, le requin cache le démon Mephisto, qui profite du désespoir et de la solitude de Wanda en lui donnant de nouveaux pouvoirs pour créer une nouvelle réalité. « I-Magic » et que l’enfant ne peut pas manger le produit, indiquerait que Il s’agit de la magie de Maximoff qui ne lui a pas servi à empêcher la mort de Pietro, dans ‘Avengers: The Age of Ultron’ (2015) et Vision, dans ‘Avengers: Infinity War’ (2018).

Il a également été dit que l’annonce est la porte d’entrée de la rencontre avec Agatha harkness, qui est censé être Agnès, et elle recommanderait comment utiliser sa magie. La vérité est que quelque chose ou quelqu’un essaie de communiquer avec Wanda Oui les publicités reflètent les angoisses du protagoniste.