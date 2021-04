« WandaVision »: le lien entre Monica et Wanda, selon Teyonah Parris

« WandaVision», La série officielle Disney Plus, Marvel Studios la présente comme un mélange de télévision classique et de l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff et Vision, deux êtres super puissants qui vivent des vies de banlieue idéalisées, commencent à soupçonner que tout n’est pas ce qu’il semble. La série est dirigée par Matt Shakman; Jac Schaeffer est l’auteur principal.

Protagonisée par Elizabeth Olsen et Paul Bettany, « WandaVision« était la première version du Phase 4 de merveille. La série de Disney + a lieu après le film « Avengers: Endgame » du 2019 et montrera Wanda Maximoff et Vision menant une vie normale dans la ville de Westview, essayant de cacher ses pouvoirs.

« WandaVision » donne un tout nouveau projet à Univers cinématographique Marvel (MCU). La comédie de Disney + donne une nouvelle perspective à l’histoire de Wanda et Vision, alors que les fans attendaient avec impatience la vérité derrière elle, une vérité qui s’est rapprochée tout au long de la série.

Mis à part tout ce que nous avons vu jusqu’à présent, il est clair que Wanda et Monica ils ont une connexion plus profonde. Dans Le maléfice, Wanda est celui qui a entamé la conversation avec «Géraldine» et lui a parlé en premier. Sauvé la vie de Monica quand il l’a ramenée dans le monde réel. ET Monica le sait. Suivez un peu plus les détails de leur connexion.

LA CONNEXION ENTRE MONICA ET WANDA, SELON TEYONAH PARRIS

Dans les bandes dessinées, Monica Rambeau est une idée originale du scénariste Roger Stern et du dessinateur John Romita Jr. pour le numéro seize de « The Amazing Spider-Man Annual » (1982). Il a acquis des super pouvoirs, fournis par son exposition imprévue à une source d’énergie extra-dimensionnelle. (Photo: Disney +)

WandaVision a pris fin il y a quelques semaines, mais a organisé de futures apparitions passionnantes dans Univers cinématographique Marvel, y compris Waller maximoff dans « Docteur Strange dans le multivers de la folie « et Monica Rambeau dans « Capitaine Marvel 2 ″. Monica a été présenté comme un enfant dans le premier « Capitaine Marvel « avant Parris assumer le rôle dans la série Disney +. Tellement Monica Quoi Wanda ils faisaient face à une grande perte WandaVision, Quoi Parris récemment discuté avec Marvel.com.

« Monica s’est connectée avec Wanda à un niveau basique de douleur », partagé Parris. «Ils pleurent tous les deux un être cher; Monica pleure le décès de sa mère et n’est même pas là pour la disparition. Ensuite, elle regarde Wanda traverser ce traumatisme de perdre son amour, l’amour de sa vie, et de se connecter avec elle à ce niveau, c’est-à-dire qu’elle a l’empathie et la compassion dont Wanda a besoin.« .

«Avoir l’opportunité d’être une femme qui soutient une autre femme et développer cette connexion a été vraiment passionnant et dynamique.»il a continué. «C’est un énorme compliment à Jac Schaeffer, une femme qui dirige la salle des écrivains, et qui veille simplement à ce que ces histoires ne se perdent pas là où, en tant que femmes, nous pensons avoir vu et vu. [no] ayez toujours une chance pour les arcs et les personnages de l’histoire complète. «

Dans les bandes dessinées, Monica est devenue le deuxième capitaine Marvel, s’appelait Photon, Pulsar et Spectrum, et a été le chef des Avengers pendant une saison. (Photo: Disney +)

« Mais ce n’est pas le cas ici. »expliqué Parris. «Non seulement vous avez une femme avec une histoire complète, vous avez aussi quelques femmes qui ont leurs propres points de vue, ambitions et objectifs, et voyons quoi! [eso] se déroule pleinement! » Récemment, le président de Studios Marvel, Kevin Feige, se moquait de l’importance de Monica dans «WandaVision» et le MCU en général.

«La notion de Monica Rambeau dans cette série était très naturelle; ayant besoin d’un type particulier de rôle et d’un type particulier de dispositif narratif, qui dans Marvel peut devenir plus que cela si nous le transformons en un personnage pour lequel nous savons que nous avons des histoires. « Feige expliqué. « Cela a ouvert un tout nouvel aspect de la série. « . Ajoutée: « Nous avons toujours su que Monica aurait un avenir au sein du MCU … La capacité de mieux la connaître en tant que Teyonah Parris dans cette série, avant le film, était ce changement organique. »