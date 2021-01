WandaVision: le créateur parle de sa relation avec Quicksilver

Le dernier épisode de « WandaVision«Présenterait un autre moment de fort impact pour le spectateur avant la réaction explosive de Wanda à propos de la mort de son frère Pietro, provoquant l’expulsion de Géraldine de ce qui semble être un champ de force protégeant la fausse réalité dans laquelle Wanda il pourrait être piégé (ou qu’il aurait pu générer à volonté).

Cela conduirait les fans de la MCU de poser des questions non seulement sur l’identité de Géraldine. On a émis l’hypothèse que cela pourrait conduire à une possible réapparition de Mercure dans la franchise, dont le showrunner et créateur de la série, Jac Schaeffer, a fourni des réponses évasives sur le sujet.

«Il est si difficile de répondre à ces questions. Ce sont de très bonnes questions. Mais encore une fois, il s’agit de la vie intérieure de Wanda et ce qu’elle vit et ses sentiments. C’est ce que nous allons explorer », commenterait-il Schaeffer (via Comicbook.com). La manière dont les publicités présentées dans la série représenteraient en quelque sorte une partie du traumatisme auquel les frères Maximoff ont été soumis, des théories intéressantes ont commencé à émerger autour d’eux.

L’un d’eux suggère que Aaron Taylor-Johnson (Mercure) ou James Spader (Ultron), pourraient apparaître comme des « humains normaux », jouant les rôles du frère de Wanda ou le père de Vision, Cela est dû à la marque émotionnelle sur le personnage après les événements survenus dans « Âge de l’ultron».

Lors du tournage de la série en 2020, il a été dit que l’apparition possible de Evan Peters dans sa propre incarnation de Mercure dans la saga « X Men« Pour tenter d’unifier le contenu de 20th Century Fox et Studios Marvel, ce qui pourrait donner une tournure intéressante.

Studios Marvel ils confirmeraient déjà que « Deadpool 3», Malgré le classement« R »habituel, il sera unifié à la continuité de la MCU, donc en ajoutant Peters Dans la série, ce ne serait pas une stratégie entièrement folle, surtout si l’on tient compte du fait que le multivers sera le centre de la phase 4 de la franchise.

Concernant l’importance de Pietro dans la serie, Schaeffer garantit qu’en raison de la manière dont le traumatisme du personnage est analysé dans une perspective plus humaine, ce cela fait partie de ce schéma émotionnel complexe.