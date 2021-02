WandaVision: le créateur parle de la planification de la série

Le quatrième épisode de « WandaVison», Qui a été publié vendredi dernier, le 29 janvier, a commencé à présenter les fans de merveille les premières réponses du mystère qui entoure la réalité alternative que le même Wanda Maximoff il pourrait générer grâce à ses capacités surhumaines.

Les deux habitués de la franchise de la MCU car les occasionnels auraient exprimé leur grande confusion au moment de trouver dans les trois premiers épisodes de la série un format similaire à celui des sitcoms classiques américains.

Cette façon particulière de raconter l’histoire, combinée aux grands rebondissements que présentera l’intrigue, serait, selon son créateur, Jac Schaeffer, la cause de grands maux de tête lors de la planification de la série, selon une conversation faite pour Digital Spy.

«Je pense que lorsque nous avons structuré l’histoire, c’était vraiment difficile. Nous avions de nombreux objectifs. Il y en avait beaucoup à différents niveaux. J’ai beaucoup de souvenirs », dit-il. « Quand je pense aux étapes initiales de sa construction, je me souviens de beaucoup de maux de tête et je me suis dit: » Comment allons-nous maintenir tout cela? »

Schaeffer souligne que, lors de l’élaboration de la chronologie principale, une grande variété de codes de couleur a été utilisée dans différents systèmes et formats pour avoir une idée claire de ce qui était fait avec la série. Et la décision de réalisation sur ce qui est trop? Qu’est-ce que le lys d’or? Qu’est-ce qui ne suffit pas? Toutes ces premières décisions de développement sont vraiment difficiles. «

La showrunner conclut également que c’est grâce à la collaboration avec l’équipe de production qu’elle a été décisive pour que l’ensemble du réseau d’idées puisse être facilement résolu.

Et puis la phase de production. Matt et Mark Worthington Oui Mayes Rubeo et toutes les personnes impliquées dans la gestion de tout cela, c’était un rêve, parce que toutes ces belles choses se sont si incroyablement bien réunies et que toutes ces personnes sont au top », conclut-il.

Kevin Feige, Président de Studios Marvel, J’aurais déjà anticipé à de précédentes occasions la grande importance que la série a dans le MCU et qu’il comportera l’introduction de certains personnages qui auront un rôle exceptionnel dans la phase 4 de cet univers.