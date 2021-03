WandaVision lance sa cérémonie de remise des prix avec une nomination DGA pour le réalisateur Matt Shakman

Le réalisateur Matt Shakman, qui a assumé les fonctions de réalisateur de la très célèbre mini-série Disney + WandaVision, a remporté une nomination au Directors Guild of America Award dans la catégorie Films pour la télévision et séries limitées. WandaVision Le succès a conduit les critiques et le public à exprimer ouvertement leur désir de voir la série devenir grande au cours de la prochaine saison de remise des prix. Les réactions des fans étaient principalement dirigées vers la performance d’acteur phénoménale d’Elizabeth Olsen. Pour l’instant, le réalisateur Matt Shakman est celui qui est salué pour sa conception remarquable et son exécution dans les coulisses de l’arène.

La direction de Matt Shakman est considérée comme visiblement incroyable par beaucoup, comme en témoigne le public de Disney +, et il mérite tout le crédit et l’appréciation. L’exécution par Matt du scénario sur le thème de la sitcom et l’idée de filmer ces séquences devant un public en direct ont rendu cet aspect de la série plus connecté, en particulier après que la raison de la «réalité de la sitcom» ait été révélée.

WandaVision était une démonstration des étonnantes compétences de mise en scène de Matt, de sa compréhension du travail de la caméra, de sa connaissance de l’utilisation des couleurs et de sa capacité à utiliser la comédie pour raconter une histoire de thriller mystérieux. WandaVision était très diversifié et détaillé en ce qui concerne la direction et l’exécution du décor. L’émission se déroulait dans des délais différents et rendait hommage à toutes les sitcoms de ces époques respectives, en commençant par The Dick Van Dyke Show et en terminant tout avec The Office. Il y avait des chansons à thème avec des mélodies de différentes gammes, qui étaient à nouveau inspirées des sitcoms de différentes décennies.

Matt Shakman a même tourné la série en noir et blanc pour garder la signification et l’intégrité de ces sitcoms vivantes et intactes. Matt Shakman a également excellé dans le déplacement de ces époques de sitcom par épisode, ce qui était visuellement visible à travers la qualité changeante de la caméra, des films, des graphiques, des effets visuels et des palettes de couleurs. C’est un exploit assez difficile à réaliser. Réaliser une série en neuf parties avec des paradigmes en constante évolution dans les spécifications techniques de la réalisation de films est à lui seul un travail difficile, et la manière irréprochable de Matt a exécuté ces changements est considérée comme incroyable par de nombreux fans de Marvel et fanatiques de la télévision.

La nomination de Matt Shakman à la DGA est la première récompense pour WandaVision. Si rien d’autre, tout le monde attend des nominations intérimaires pour Olsen, Bettany, Parris et Hahn. Honnêtement, cela ne me dérangerait pas que Randall Park ait obtenu une nomination d’acteur invité exceptionnel pendant les Emmys. Quant à Matt Shakman, c’est sa deuxième nomination à la DGA; il avait déjà été nominé dans la catégorie Série dramatique pour son travail sur la série à succès Jeu des trônes.

Dans la catégorie Films pour la télévision et séries limitées, Matt Shakman rencontrera une forte concurrence de Scott Frank, nominé pour son travail sur Le gambit de la reine. Les autres nominés sont Susanne Bier pour L’annulation, Thomas Kail pour Hamilton, et Lynn Shelton pour Petits feux partout.

Obtenir une nomination dans une catégorie majeure, juste après sa conclusion, est une grande réussite pour WandaVision. Malgré l’excellent travail d’écriture et de réalisation, les sorties précédentes du MCU n’ont pour la plupart été reconnues que pour leurs effets visuels. Ce n’est qu’en 2018 Panthère noire que l’univers cinématographique Marvel a été reconnu à la frontière et à des niveaux plus élevés, car le film est devenu la première aventure de super-héros à être nominée pour un Oscar du meilleur film. Mais étant donné que WandaVision en a été assez sidéré à la plupart des niveaux et des aspects de la réalisation et de la production de films, il y a un énorme potentiel pour que la série devienne critique lors des cérémonies de récompenses cette année. La nomination de Matt Shakman à la DGA pourrait bien être le début d’une longue séquence.

Sujets: WandaVision, Disney Plus, Streaming