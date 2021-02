WandaVision: la similitude qu’il aura avec The Mandalorian

Depuis la création de WandaVision Le 25 décembre 2020, la nouvelle série originale de Disney Plus a été sur toutes les lèvres et continue de l’être. Maintenant, en attendant la première du cinquième épisode de la série, Elisabeth Olsen a révélé un indice sur la fin de celle-ci.

Après être devenue l’une des séries les plus choisies par les utilisateurs de Disney + en janvier 2021, WandaVision est consolidée comme l’une des histoires les plus importantes pour comprendre ce qui se passera dans le Univers cinématographique Marvel à partir de maintenant.

WandaVision est une série originale de Disney Plus créée par Jac Schaeffer et mettant en vedette Elisabeth Olsen et Paul Bettany. Dans les premiers épisodes de l’émission, nous avons pu voir Wanda et Vision regarder dans la banlieue essayant de mener une vie normale.

Cependant, dans le quatrième épisode, nous apprenons la vérité sur la situation et nous apprenons que toute la ville et ce qui s’y passe est contrôlée par Wanda. En attendant de répondre à de nombreuses questions, Elisabeth Olsen en a installé une nouvelle: qui est le personnage MCU qui apparaîtra dans la série?







Oui, comme vous lisez. Elisabeth Olsen a révélé qu’à la fin de la série, il y aura une camée d’un ancien personnage qui reviendra au MCU, quelque chose de similaire à ce qui s’est passé dans The Mandalorian avec Mark Hamill et Luke Skywalker.

Dans une interview avec TV Line, L’actrice a avoué qu’elle était sous le choc et ne pouvait pas croire que l’on n’ait pas encore divulgué qui est le personnage qui fera une apparition dans la série. De même, Paul Bettany a avoué être un acteur avec qui il n’a jamais partagé d’écran, mais avec qui il a toujours eu l’envie d’enregistrer. (Nous avons exclu Tony Stark et Captain America.)

Quel sera le personnage mystérieux qui apparaîtra dans WandaVision?

Sur les réseaux sociaux, les fans ont fait leurs paris et les plus votés ont été Benedict Cumberbatch en tant que Docteur Strange, Aron Taylor Johnson en Pietro Maximoff et même Michael Fassbender ou Ian McKellen en Magneto.