« WandaVision »: la série posera des questions sur une réalité alternative

« WandaVision»Se prépare à être la première série télévisée de Studios Marvel appartenant à leur univers commun et à leur arrivée Disney + Il est très attendu par les fans de la franchise et qui commencera à être diffusé fin janvier.

Les avant-premières de la série montrent qu’elle présentera un hommage à divers formats de sitcom américains, tandis que Elizabeth Olsen et Paul Bettany, ses protagonistes, observent lentement comment la réalité qui les entoure s’effrite tandis qu’une intrigue plus vaste se déroule à l’extérieur.

La série semble également montrer des indications pour croire que Wanda il a utilisé ses pouvoirs pour créer cette réalité dans une sorte de dimension alternative. Cette idée pourrait soulever des questions intéressantes qui pourraient affecter l’avenir de la MCU, comme l’a révélé l’un des producteurs de la série dans une récente interview.

«Le programme est compliqué, car nous intégrons les règles de MCU et les réduire dans les sitcoms familiaux de banlieue. Mais tous les épisodes ne sont pas structurellement similaires », déclare-t-il Mary Livanos au magazine Emmys.

« Ce qui est amusant, c’est que cela amène le public à se poser des questions sur le moment où cela a lieu ou s’il s’agit d’une expérience sociale et s’il s’agit d’une réalité alternative et de dévoiler le mystère. » Livanos exprimerait l’émotion pour ce Disney + leur permettrait de faire pour la série.

Récemment, Kevin Feige confirmerait que cette production établirait les normes pour la troisième tranche de Homme araignée, ainsi que les événements qui se produiront dans « Docteur Strange dans le multivers de la folie». Bien qu’il n’y ait pas encore de détails sur ce que cela signifie pour les aventures du sorcier suprême, de nombreux fans espèrent que le nouveau film Spider-Man sera la porte d’entrée pour aborder le sujet de « Vers d’araignée » dans le MCU.

En plus de Olsen et Bettany, « WandaVision« Le retour de Kat Dennings à la franchise dans son rôle de Darcy Lewis, Teyona Parris en version adulte de Monica Rambeau (Capitaine Marvel), Parc Randall comme lui Agent Woo de « Ant-Man et la guêpe”Et les débuts de Kathryn hahn au MCU. La série sera présentée en première le 15 janvier 2021.