« WandaVision »: la série fait référence à Magneto

Le cinquième épisode de « WandaVison « nous a impressionnés en présentant la première connexion du MCU avec la franchise « X Men», Qui est devenue la propriété de Disney après l’achat de 20th Century Fox. En plus de la présence de * spoiler * un certain acteur jouant Pietro Maximoff, il existe une autre référence qui est sûrement passée inaperçue par la plupart des téléspectateurs.

Au fur et à mesure que l’histoire avance, la ligne entre l’héroïne et le méchant dans le personnage de Wanda Cela devient de plus en plus diffus puisque, jusqu’à présent, tout indique qu’elle est l’antagoniste qui tient toute une ville captive afin de réaliser son fantasme d’avoir une vie heureuse avec Vision.

Dans l’épisode, nous voyons comment Tyler Hayward, Directeur de ÉPÉE, ordonne d’utiliser un drone de surveillance pour tirer Wanda. Le seul problème est qu’elle donne une torsion complète de l’intrigue lorsqu’elle fait face directement aux agents qui se trouvent à la périphérie du dôme énergétique qui entoure la ville, faisant un mouvement similaire à ce qu’elle ferait. aimant à plus d’une occasion.

Nous avons d’abord découvert que Wanda elle peut quitter le dôme à volonté, ce qui implique son rôle d’agresseur dans cette situation. Face aux agents de ÉPÉE, qui pointent leurs armes sur elle, elle utiliserait ses capacités hypnotiques pour retourner les agents contre Hayward.

C’est une tactique qui Ian McKellen utiliserait dans son interprétation de aimant contre les forces de police. De même, l’interprétation de Michael Fassbender dans « Phénix sombre« Aurait un moment similaire dans son film.

Dans le MCU, les parents de Wanda Oui Pietro ils sont Oleg et Irina Maximoff, décédé dans une explosion causée par des armes construites par Stark industries, un événement qui a encore laissé sa marque dans l’esprit de Wanda. Cette référence à aimant provoque un écho parmi les fans car, dans les bandes dessinées, c’est le père des jumeaux, qui dans leur version imprimée sont des mutants.