WandaVision La saison 2 n’est pas encore prévue, mais le patron de Marvel, Kevin Feige, ne l’exclura pas

Les fans espèrent WandaVision la saison 2 voudra peut-être tempérer les attentes. Bien que cela ne signifie pas que l’espoir doit être complètement abandonné. Le directeur de Marvel, Kevin Feige, a récemment commenté la possibilité de poursuivre l’émission lors d’une session de questions-réponses lors de la tournée de presse d’hiver de la Television Critics Association. Pour l’instant au moins, la série Disney + va être unique.

Pendant les questions / réponses, Kevin Feige abordé la possibilité de WandaVision saison 2. Bien qu’il n’y ait pas de plans actuels, l’exécutif a déclaré: « Je suis à Marvel depuis trop longtemps pour dire un non ou un oui définitif à quoi que ce soit, en ce qui concerne une autre saison de WandaVision. » Il a ensuite ajouté qu’Elizabeth Olsen « passera de WandaVision au film Doctor Strange ». Feige fait référence à Docteur Strange dans le multivers de la folie, la suite à venir en cours de tournage. On sait depuis un certain temps que Wanda Maximoff / Scarlet Witch d’Olsen sera prise en compte dans le film, bien que la nature de son rôle reste mystérieuse. L’intrigue du film, d’ailleurs, reste étroitement secrète pour le moment.

Ces nouvelles émissions MCU en direct sur Disney + sont étroitement liées aux films. Ce n’était pas le cas des précédentes tentatives de Marvel Television telles que Agents du SHIELD Cela étant, et comme le MCU est une grande bête interconnectée, une saison 2 n’a pas toujours de sens. Ces histoires peuvent continuer ailleurs. Cela semble être le cas avec WandaVision. Cependant, Kevin Feige a déclaré que certaines émissions auraient en effet plus d’une saison.

« Le plaisir du MCU est évidemment tout le croisement que nous pouvons faire entre les séries, entre les films. Donc, cela variera en fonction de l’histoire. Parfois, il entrera dans une saison 2, parfois il entrera dans un long métrage et reviendra dans une série. . Parfois, et encore à être annoncé, nous pensons et prévoyons une deuxième saison pour certaines des séries à venir. «

Kevin Feige a conclu ses réflexions sur le sujet en disant: « Peut-être qu’un jour, nous tracerons cinq saisons d’une série. Mais nous nous concentrons sur les saisons du mieux que nous pouvons, une à la fois, jusqu’à présent. » Tout cela, finalement, de manière détournée, signifie WandaVision la saison 2 n’est pas actuellement dans les cartes. Mais ne dites jamais jamais.

WandaVision a été un énorme succès jusqu’à présent. La série de neuf épisodes approche de la fin de sa première et peut-être seule saison. Il a été largement salué par la critique, les fans accompagnant également le trajet. À tel point que les serveurs Disney + se sont temporairement plantés lorsque l’épisode 7 a fait ses débuts. WandaVision n’est que la première des nombreuses émissions MCU à venir sur Disney +. Le faucon et le soldat de l’hiver, Loki, Mme Marvel, Oeil de faucon, She-Hulk, Chevalier de la lune, Coeur de pierre, Invasion secrète et Guerres d’armure sont tous à différents stades de développement. Loki a reçu une date de sortie par Disney pendant les TCA, l’émission devrait maintenant arriver en juin. Cette nouvelle a déjà été rapportée par Deadline.

Sujets: WandaVision, Disney Plus, Streaming