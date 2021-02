WandaVision: la référence de Wanda à Magneto que peu de gens ont remarquée

«WandaVision» est entré dans une étape qu’aucun fan ne voudra manquer, après la première de l’épisode 5 vendredi dernier sur le service de streaming Disney +. Là, ils ont surpris tout le monde lorsque ce que beaucoup attendaient a été confirmé: l’apparition du Mercure de X Men, interpreté par Evan Peters, a révélé que Marvel optera enfin pour le multivers, qui viendrait également à «Spider-Man 3».

Le cinquième chapitre de la série a laissé une grande théorie et des clins d’œil que presque personne n’a remarqués, en plus des informations précises qui montrent comment Wanda a volé le cadavre de Vision et comme l’androïde commence à soupçonner que le monde dans lequel il vit n’est pas ce qu’il semble vraiment, puisqu’il ne se souvient de rien de sa vie.

+ La référence de Wanda à Magneto que peu de gens ont remarquée:

Pendant l’épisode, nous voyons aussi le moment où Wanda quitte le dôme de son plein gré pour affronter SWORD. Là, elle est entourée par les agents, qui ils pointent leurs armes sur lui, mais après avoir donné son avis sur la situation, il revient dans son monde virtuel, mais avant utilise ses capacités hypnotiques pour retourner les armes contre Tyler Hayward, le directeur de l’agence. Cela vous semble-t-il familier?







Ces fans qui sont toujours attentifs et qui ne perdent rien de vue ont sûrement remarqué: est la technique qu’utilise Ian McKellen lorsqu’il a joué ‘Magneto’ contre les forces de police. Souvenons-nous que, selon les bandes dessinées, Pietro et Wanda sont les enfants du personnage et c’est pourquoi ils ont acquis ce genre de pouvoirs.

De l’intrigue au futur, il n’y a pas grand chose, seulement ce qu’il a dit Elizabeth Olsen qu’il y aura quelque chose de similaire à ce qui s’est passé avec Luke Skywalker dans ‘The Mandalorian‘, une belle apparition qui attirera l’attention de tous les spectateurs. Après le dernier épisode, La référence de Wanda pourrait nous dire à qui l’actrice faisait référence au moment de faire cette déclaration.