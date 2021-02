« WandaVision »: la publicité de l’épisode 5 expliquée

Fans de merveille ils se sont habitués à regarder les publicités remplies d’œufs de Pâques sur chaque épisode de «WandaVision», pour être un peu déçus par le absence totale d’annonce sur le quatrième épisode de l’émission la semaine dernière. Cependant, les publicités sont revenues dans le épisode 5 et c’est le plus traumatisant à ce jour. (SPOILERS À VENIR)

L’annonce est à Style Bounty des années 80 sur la façon dont cette marque de serviettes en papier est meilleure que les autres grandes marques, et propose même un nettoyage côte à côte. Mais le nom de ladite marque et le slogan à la fin de la publicité représentent l’un des moments de la vie de Wanda qu’elle accepte le plus important.

Le nom des serviettes en papier dans la publicité est « des lacs»Qui est aussi le nom de la plus grande ville du pays du Nigéria. De retour « Captain America: Civil War », une équipe des Avengers, qui comprenait Wanda, a affronté Crossbones à Lagos.

Elle a accidentellement jeté Os croisés dans un bâtiment voisin, qui a explosé et a coûté la vie à plusieurs personnes innocent, 11 d’entre eux étaient des travailleurs humanitaires de Wakanda.

La les serviettes Ils ne portent pas seulement le nom de la ville dans laquelle Wanda accidentellement tué pas mal de personnes innocentes, mais le slogan du produit à la fin de la publicité met tout en perspective. « Lagos: Pour quand vous faites un gâchis que vous ne vouliez pas. »

«WandaVision» Est disponible en Disney + et il y a Nouveaux épisodes tous les vendredis.