WandaVision: La finale de la série révèle la véritable (?) Identité de Quicksilver

Vendredi a couru le dernier épisode de Marvel’s WandaVisiondans lequel nous ne sommes plus simplement le sort de la sorcière écarlate appris, mais aussi un petit aperçu de l’avenir de Monica Rambeau a reçu. En outre, était également le mystère au frère de Wanda, Pietro, apparemment finalement dissous.

À quoi ressemble exactement cette résolution et quelles questions peuvent être toujours ouvert sont, nous voulons jeter un oeil à ce qui suit avec vous. Mais attention, nous ne serons pas tués SPOILERS massifs contourner!

WandaVision: Le vrai nom de Quicksilver est… Ralph?

Alors que Wanda et le Sorcière Agatha Harkness un dans la finale «WandaVision» échange magique de coups offrir Westviews dans et au-dessus des rues Monica toujours coincé avec Pietro. Après l’avoir submergé et du collier magique d’Agathaavec lequel elle le contrôlait, pourrait libérer, peu de temps après, elle découvre une photo dans laquelle Quicksilvers le vrai nom est: Ralph Bohner.

Juste après toutes les différentes théories ces dernières semaines, ce que ça pourrait être à propos de Pietro – peut-être est-il celui Démon Mephisto ou en fait le Quicksilver de l’univers « X-Men »? – est cette résolution est relativement peu spectaculaire. Avec Pietro, ou Fietro, comme l’appelait Agatha dans le 8ème épisode de la série MCU, il semble que ce soit aucun personnage connu agir. Au contraire, il semble être le Ralph qu’Agatha a mentionné à maintes reprises dans les épisodes précédents.

Pietro ou Ralph Bohner dans « WandaVision » (© Marvel Studios)

Mais qu’est-ce que tout cela était censé signifier avec ce faux Pietro? Eh bien, c’était probablement principalement seulement une partie du plan d’Agathapour découvrir le secret des pouvoirs de Wanda. Si nous regardons l’épisode d’Halloween de « WandaVision », par exemple, il est à noter que Pietro gIl vise à poser des questions dans ce sens. Cependant, comme il n’a pas réussi, Agatha a finalement dû intervenir personnellement. A part ça, c’était probablement juste un geste intelligent de Marvel pour signer Evan Peters pour le rôle.

Même s’il semble maintenant avoir été clarifié qui est vraiment Pietro ou Quicksilver, il reste une question ouverte: Pourquoi Ralph sur les superpuissances du frère de Wanda? Agatha pourrait-elle faire ça avec sa magie? Sur petite porte arrièreque le chiffre aurait pu être plus important reste ouvert.

Mais qui sait, peut-être que nous reverrons Evan Peters à l’avenir Univers cinématographique Marvel de nouveau? Une apparition de lui dans le prochain « Doctor Strange 2 » serait une option, dans laquelle il serait également vraiment le Quicksilver « X-Men » pourrait incarner. Pour le moment, cependant, ce chapitre semble clos, tout comme « Marvel’s WandaVision ».

