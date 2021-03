WandaVision: La finale de la série explique l’origine – quel est le sort de la sorcière écarlate?

La série finale de Marvel’s WandaVision disponible chez Disney + et apporte l’histoire de Wanda Maximoff à une conclusion temporaire. Nous en apprenons plus sur le dans le dernier épisode de la série MCU Origine de la sorcière écarlate et pourquoi leur pouvoir est si grand grande menace représente.

De quoi s’agit-il exactement et comment Wanda les gère événements à venir dans les films Marvel ultérieurs, nous voulons les regarder avec vous dans les lignes suivantes. Mais attention, nous ne serons pas tués SPOILERS massifs contourner!

WandaVision: C’est ce qui rend la sorcière écarlate si dangereuse pour le MCU

À la fin du 8e épisode «WandaVision», nous n’avons pas seulement découvert pourquoi Wanda aime tellement ses sitcoms, mais aussi quelles forces y sommeillent. Selon Agatha, ce n’est pas que de la magie, c’est Magie du chaos. Ce pouvoir, qui ne devrait pas exister, deviendrait le membre des Avengers légendaire sorcière écarlate fais.

Dans le cadre de la finale mène Agathe maintenant plus en détail ce qu’est ce personnage et pourquoi il est si dangereux. Selon les informations du Darkhold, le livre des damnés qu’Agatha porte avec elle, différencié la sorcière écarlate d’autres sorcières. Elle ne naîtra pas, mais en forme. De plus, ils peuvent également faire leur magie complètement sans aucune formule magique déployer.

La vision de Wanda de la sorcière écarlate © Marvel Studios

De plus, ils ont un pouvoir que même eux ont du magicien suprêmecelui de Docteur Strange, dépasserait. Enfin, Agatha révèle que c’est finalement à cause de sa magie du chaos Le destin de Wanda de détruire le monde. De sombres perspectives d’avenir pour cela Univers cinématographique Marvelqui se remet toujours des événements d’Infinity War et de Endgame.

Ensuite, il y a un combat entre Agatha et Wanda dans la finale « WandaVision », à l’issue de laquelle notre protagoniste leurs vrais pouvoirs comme faisant partie de toi accepté – au grand dam de son adversaire, car elle dit effrayée: « Oh mon Dieu, tu n’as aucune idée de ce que tu as fait. »

Mais quelles conséquences cela pourrait-il avoir maintenant dans les prochains films et séries?

Selon WandaVision: Le rôle de la sorcière écarlate dans le MCU

Après avoir joué Agatha dans son rôle d’Agnès enfermé à Westview et éloigne-toi du sien après que son sortilège disparaisse La famille a dit au revoir A, la sorcière écarlate nouveau-née quitte la petite ville autrefois idyllique. Alors consacrons-nous maintenant la scène post-crédit de l’épisode.

Wanda dans le rôle de Scarlet Witch dans la finale de « WandaVision » © Marvel Studios

On y voit Wanda dans une petite hutte isolée. Elle étudie le Darkhold, vraisemblablement, pour leurs pouvoirs et toi Compréhension de leur magie du chaos pour agrandir. Le livre convient parfaitement à cela, car il vient de l’ancien être divin des Marvel Comics. Chthon, à laquelle Wanda doit également sa magie du chaos dans l’original. À la fin de la scène, elle entend les appels désespérés de ses enfants à l’aide.

Ici, «WandaVision» construit un pont vers le prochain «Doctor Strange 2», dans lequel Wanda jouera également un rôle important. Il est concevable que Strange l’aidepour contrôler leurs pouvoirs et eux parcourir le multivers ensemblepour chercher Billy et Tommy. Alternativement, Wanda pourrait déjà avant leur rencontre avec Strange essayant d’aider leurs enfants et ainsi avec leur magie du chaos par inadvertance le tissu de la réalité détruire.

Maintenant, bien sûr, ce ne sont que nos spéculations, mais le fait est que Wanda en tant que sorcière écarlate nouvellement née un rôle central dans les événements à venir autour de le multivers jouera. Alors soyons surpris de ce à quoi vous pouvez vous attendre dans le MCU après la conclusion de « Marvel’s WandaVision ».