« WandaVision »: la fin alternative des adieux de la série, selon le réalisateur

« WandaVision« Avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany, était la première version de la phase 4 de merveille. La série Disney + se déroule après le film de 2019 «Avengers: Endgame» et montrera Wanda Maximoff et Vision menant une vie de banlieue idéale dans la ville de Westview, essayant de cacher leurs pouvoirs.

Fiction écrite par Jac Schaeffer et dirigé par Shakman mat le tournage a commencé début novembre 2019 dans les Pinewood Atlanta Studios au Atlanta, Géorgie. Mais en raison de la pandémie de coronavirus, elle s’est arrêtée en mars 2020 et il n’a été repris qu’en juillet en Les anges.

Il y a plusieurs semaines, Wanda Maximoff elle a été obligée une fois de plus de dire adieu à l’amour de sa vie, Vue, dans la finale de la saison de « WandaVision« . Ce dernier moment d’intimité entre les deux personnages a fait pleurer de nombreux fans, mais il y a un minimum d’espoir pour leur relation.

La série avait une scène de fin alternative entre Sorcière écarlate Oui Vue. Cela fait plus d’un mois que Studios Marvel a commencé le Phase 4 avec sa première série Disney +. Tandis que le MCU a déménagé à « Le faucon et le soldat de l’hiver », de nouvelles informations sur « WandaVision« grâce à votre showrunner, Shakman mat.

LA FIN ALTERNATIVE DE L’ADIEU DE LA SORCIÈRE SCARLETTE ET DE LA VISION

C’est l’une des séries MCU qui a généré plus d’attentes chez les fans qui n’ont pas arrêté d’imaginer des théories sur ce qui attendait chaque vendredi sur la plateforme. (Photo: Disney)

Studios Marvel a pris un grand virage avec «WandaVision», puisque ce n’était rien comme le passé de MCU. Dessiner une inspiration narrative et visuelle à partir de sitcoms emblématiques du passé, c’était amusant et intrigant avec la prémisse que deux Avengers ils déménageraient dans une banlieue pour vivre une vie tranquille.

En réalité, cependant, il s’agit du traumatisme de Wanda Au fil des ans, couronné par la mort de Vue au « Avengers: guerre à l’infini ». Pendant neuf épisodes, les amoureux ont été réunis et ont eu l’occasion de vivre une vie de famille normale, mais comme tout a été créé grâce à Magie du chaos, le sort a dû être supprimé, ce qui a obligé le couple à dire au revoir à nouveau.

Parler avec Podcast du film Empire, Shakman révèle que la scène finale déchirante entre Wanda Oui Vue il a été filmé depuis le début. Alors que la fin de «WandaVision» il a été modifié plusieurs fois pour diverses raisons, il a été principalement conservé car il faisait partie de son ton d’origine. Mais un instant plus tard, il a été jeté; Apparemment, Sorcière écarlate J’allais utiliser un sort pour rejoindre Vue avec elle. Shakman Il a dit:

Wandavision semble avoir adapté les événements qui se sont produits dans les bandes dessinées Avengers: Westview et avec cela, White Vision pouvait être vu. (Photo: Marvel)

«Cette scène a été tournée tôt, elle a été tournée il y a longtemps. C’était au début du calendrier de production car il a été écrit tôt dans le processus. Et c’était le cœur du spectacle pour moi, une partie de ce langage faisait partie de mon discours. À l’origine, elle devait exécuter un sort de liaison pour la lier à lui. Donc ce genre de pièce magique a changé. «

Shakman n’a pas révélé pourquoi ils avaient choisi de couper le moment, mais bien qu’il n’ait pas précisé à quoi cela ressemblerait, il est possible que cela puisse être un effet inverse de la façon dont Wanda créé involontairement Vue au Westview. En fin de compte, comme tout le monde dans son monde fantastique, le syntezoïde s’est désintégré lorsque l’hex est tombé. C’était une disparition progressive, mais quand le couple a dit au revoir, il y avait une promesse qu’ils se reverraient d’une manière ou d’une autre.

«WandaVision» a été un véritable succès Disney +. (Photo: Marvel)

La scène de «WandaVision» C’était calme et sombre, ce qui le rendait encore plus triste et plus efficace, donc avec le recul, tout aurait pu bien se passer. Compte tenu de ce que l’on sait de la cinématique, cela aurait également souligné à quel point elle est devenue puissante. Sorcière écarlate depuis le début de la série. Comme pour l’hexagone, il n’a pas vraiment compris comment exactement il a créé la réalité de poche dans Westview.

C’était seulement quand Agatha Harkness a expliqué que c’était Magie du chaos qui a découvert. Et pourtant la fin de «WandaVision» lui a presque montré investir activement ce qu’elle a créé en unissant Vue avec elle.