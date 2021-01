WandaVision: Kevin Feige explique l’utilisation de son format de télévision

Avec la première de « WandaVision » dans Disney +, de nombreux fans en sont venus à se demander s’il n’était pas plus facile de raconter cette histoire au format long-métrage au lieu d’une série télévisée, un scénario qui Kevin Feige, chef Studios Marvel, viendrait à répondre en assurant que c’était « le seul format dans lequel cela pourrait être fait. »

En plus d’avoir le privilège d’être la première série de la franchise, en plus de la première production de la phase 4 du MCU en atteignant le public, présente les personnages de Elizabeth Olsen et Paul Bettany dans un décor étrange moulé dans le style classique des sitcoms américaines.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Les images de la série Obi-Wan Kenobi révélées

Feige Je commenterais dans une conversation avec Variété que le travail des deux acteurs avec leurs personnages n’a été abordé que superficiellement dans les films, donc la principale raison de faire cette série est que les deux ont réussi à se démarquer pleinement.

«La façon dont nous l’avons fait, en grande partie, c’est parce que j’ai passé énormément de temps en tant qu’enfant à regarder la télévision et à regarder des rediffusions de nombreuses comédies. Et quand ‘Nick à la nuit« (Bloc réseau Nickelodeon) était quelque chose de nouveau et d’unique, j’ai beaucoup regardé cela et il est vraiment devenu psychologiquement attaché à ces personnages de fiction.

Feige aurait imprégné son amour du cinéma dans chacune des productions du MCUMais les créatifs du studio étaient toujours chargés d’intégrer leur passion pour des émissions comme « Le spectacle Dick van Dyke« Ou »Enchanté». Ce travail serait facilité avec l’arrivée de Disney +.

«Ce qui m’a réconforté après l’école et pendant la nuit, ce sont ces émissions de télévision. C’était l’apparence de ma jeunesse et ce qui, d’une manière ou d’une autre, pour le meilleur ou pour le pire, a fait de moi la personne que je suis maintenant. Nous n’avons jamais pu utiliser cela », dit-il. Feige. La naissance de la série viendrait grâce à la mini série de bandes dessinées « La vision« , Dans lequel l’androïde titulaire aurait sa propre famille d’androïdes dans une vie de banlieue.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ethan Hawke jouerait le méchant dans la série ‘Moon Knight’

«C’est ce qui m’a amené à dire ‘Voyons ce que ce serait de mettre ces deux choses ensemble’ et à faire ce qui est maintenant notre premier spectacle de Disney + d’une manière qui ne pourrait jamais être un film. » Feige il conclurait avec fierté de pouvoir adopter le format télévisuel d’une manière aussi unique que dans cette série. Les deux premiers épisodes de « WandaVision”Sont déjà disponibles.