WandaVision: Kat Dennings explique comment Darcy Lewis est un patron maintenant

De toutes les grandes révélations WandaVision a chuté dans son quatrième épisode, le meilleur a été de voir les débuts de Darcy Lewis de Kat Dennings dans la série en tant qu’astrophysicien. Nous ne savons pas pour vous, mais nous avons certainement crié de joie en voyant le personnage bien-aimé après si longtemps et cela aussi avec une attitude de badass amplifiée comme, correctement formulée par Dennings elle-même, elle est maintenant une « patronne » .

Nous avons rencontré Darcy pour la première fois en 2011, Thor, où elle était étudiante en sciences politiques en stage avec Jane Foster (Natalie Portman). Par le temps Thor: Monde sombre L’influence de Jane avait rendu le monde de l’astrophysique plutôt attrayant pour Darcy et elle a été vue en train de poursuivre son doctorat dans le domaine. Dans l’épisode 4 de WandaVision, on la voit pour la première fois depuis Thor: Monde sombre mais maintenant, elle est armée de diplômes et exige le respect qu’elle a travaillé dur pour gagner, montrant ainsi la croissance massive du personnage.

«Je suis tellement reconnaissant aux écrivains de lui avoir donné cette riche histoire parce que la dernière fois que nous l’avons vue, elle était la stagiaire de Jane Foster, et la blague était qu’elle était une majeure en sciences politiques et non une majeure en sciences. C’est vraiment amusant à voir. cette [the] influence de Jane Foster sur ses résultats en devenant astrophysicienne … C’est la même fille, mais maintenant elle a un tas de diplômes et un tas d’informations. Elle est une patronne maintenant « , a déclaré Kat Dennings.

Le meilleur exemple de l’attitude de son patron est son introduction dans la série Disney + où elle a catégoriquement corrigé un officier de SWORD que ce n’est pas «Mme Lewis» mais «le Dr Lewis».

« J’aime le ton que ça donne dès le départ. Comme, » Monsieur, s’il vous plaît. Je suis médecin, merci beaucoup « », a déclaré Dennings. « Je ne peux qu’imaginer, [as] quelqu’un qui n’est pas allé à l’université, à quel point elle a travaillé pour ce titre, alors elle veut être adressée correctement, comme elle le devrait. «

Et Darcy prouve qu’elle est en effet une experte dans son domaine lorsqu’elle présente des réponses à la seconde où elle entre dans le camp par rapport aux nombreux scientifiques et analystes de SWORD qui tentent de comprendre le bouclier énergétique enveloppant Westview depuis des jours. Elle identifie correctement la présence de CMBR (Cosmic Microwave Background Radiation dans le bouclier énergétique ainsi que les longueurs d’onde de diffusion qui permettent à SWORD de savoir ce qui se passe à l’intérieur de la ville. Mais Darcy Lewis l’est. ne pas fait nous impressionner car Dennings assure que son personnage fera des choses que nous «n’avons jamais vues auparavant».

« Je dirai que vous voyez certainement des choses de Darcy qui n’ont jamais été vues auparavant », a-t-elle partagé, ajoutant que nous pouvons également nous attendre à « beaucoup plus » de la chimie de Darcy et d’un autre personnage bien-aimé, l’agent du FBI Jimmy Woo. « Pour moi, il n’y a rien de plus amusant que de regarder deux personnages auxquels on ne s’attend pas ensemble, mis ensemble. »

Jusqu’à présent, ce sont les efforts combinés de Darcy et Jimmy qui leur ont permis de briser quelque peu la pseudo-réalité dans Westview tandis que SWORD continue de faire des tentatives vaines comme l’envoi de drones et aussi l’un de ses hommes, un agent Franklin dont on ne sait toujours pas où il se trouve. Il y a de fortes chances que ce soit Jimmy et Darcy qui découvrent la solution pour briser la barrière magique qui est actuellement un aller simple pour se perdre dans le pays de la sitcom de Wanda. Les nouvelles nous parviennent via TVLine.

Sujets: WandaVision