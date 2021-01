WandaVision inclut Jimi Hendrix dans le quatrième épisode et ici nous expliquons la référence | 45S

Le retour triomphant de Marvel et sans aucun doute, la série du moment. WandaVision passe de quelques-uns à essayer de créer des attentes pour ce qui est dit, ce sera une finale explosive. Comme on le sait, la série honore diverses icônes de la culture pop au fil des décennies. Les principales références concernent le sitcoms, Un format emblématique aux États-Unis, cependant, l’espace a également été donné pour inclure des clins d’œil à de nombreux autres domaines, dans ce cas la musique.

Détendez-vous, cela se passe sans spoilers.

Au cours du quatrième épisode de la série, comme son nom l’indique, «Nous interrompons ce programme», nous verrons l’interruption du «programme» de Wanda pour se concentrer sur l’organisation Sword et Mónica Rambeau qui enquêtent de l’extérieur, ce qui se passe en réalité depuis La sorcière écarlate.

Plusieurs scènes assez excitantes plus tard (avec des références qui la relient au reste du MCU), mais sans entrer dans les détails, à la fin de l’épisode la série musicise le générique avec un classique du rock du début des années soixante-dix: «Voodoo Child» de The Expérience Jimi Hendrix. La chanson est également connue sous le nom de « Slight Return ».

Mais pourquoi? Au-delà d’être le sujet du générique, cela pourrait avoir un lien avec l’intrigue. Geek travaille ci-dessous:

Qu’est-ce que « Voodoo Child » a à voir avec WandaVision? Plus qu’il n’y paraît…

Ce n’est pas un hasard, l’inclusion du sujet a ses propres curiosités. Au niveau le plus littéral, la chanson fait référence à Jimi comme à un «enfant vaudou», un garçon qui a grandi dans le blues et le rock and roll dans le cadre de sa vie, de sa culture et de ses vices. Un étranger qui a trouvé sa place dans le monde grâce à la musique.

Cependant, en interprétant un peu les paroles de la chanson et l’intrigue de la série, nous pourrions trouver une relation plus claire à partir de phrases comme «Je ne voulais pas prendre tout votre temps doux, je vous le rendrai un de ces jours. Si je ne te rencontre plus dans ce monde alors je te retrouverai au prochain »(je ne voulais pas prendre ton bon temps, je te le rendrai un de ces jours. Si je ne te trouve plus dans ce monde, je te verrai dans l’autre), nous pourrions déduire comment la mort de Vision a affecté Wanda. Cette insatisfaction avec le monde qui l’entoure, un sentiment de chagrin, de culpabilité et de dette.

Comme le raconte la série, son désir de le ramener à la vie, ce qui n’est pas possible après les événements d’Endgame, l’amène à créer sa propre réalité parallèle avec le peu qu’il lui reste, dans lequel elle décide comment les choses fonctionnent: « Je ramasse tous les morceaux et je crée une île » (je ramasse tous les morceaux et je crée une île).

Nous avons déjà vu comment tout ce qui s’oppose à son monde idyllique en est expectoré. Scarlet Witch est déjà le personnage le plus puissant du MCU actuel (confirmé par Kevin Feige) et dans son propre monde, son pouvoir est illimité. Au milieu des phrases de la chanson Hendrix: «Je me tiens à côté d’une montagne. Et je le coupe avec le bord de ma main »(je me tiens à côté d’une montagne et je la coupe avec le bord de ma main). Personne ne peut l’arrêter.

En dehors du contexte de la chanson, forçant un peu plus la référence, on sait que « Voodoo » est utilisé familièrement comme synonyme de possession et de contrôle du corps par la magie noire. Bonjour, Wanda?

Vu de cette façon, la chanson pourrait bien décrire l’intrigue de la série, mais il y a autre chose. En dehors du contexte de la chanson, et forçant un peu plus la référence, on sait que « Voodoo » est utilisé familièrement comme synonyme de possession et de contrôle du corps par la magie noire. Bonjour Wanda?

Que vous souhaitiez vous souvenir de la puissance de la chanson ou l’écouter une seconde fois, nous vous laissons ici «Voodoo Child» dans l’une de ses meilleures versions. Il est à noter que ce n’est pas la première fois que Marvel Studios intègre du rock classique dans ses films. Avant, nous avons vu des scènes d’Iron Man, Thor ou Spiderman accompagnées de chansons et de clins d’œil de Led Zeppelin, Black Sabbath, AC / DC, Ramones, etc. Et bien sûr, ce ne sera pas le dernier.

Où voir WandaVision?

Wandavisión est disponible sur la plateforme Disney Plus. Vous n’avez pas encore vu l’épisode le plus récent? Cliquez ici pour le voir.

En revanche, si la musique Disney + est votre truc, n’oubliez pas que vous pouvez également l’écouter dans cette playlist disponible sur Spotify. Ici, nous avons toutes les informations.