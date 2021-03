WandaVision Finale met fin au débat de longue date sur les vengeurs le plus fort

Fait WandaVision mettre fin à un débat de longue date sur le MCU? Peut-être. Depuis toujours, le public, et même les personnages du MCU, ont débattu de qui est le vengeur le plus fort. Tout a commencé comme un jeu Avengers: l’ère d’Ultron, lorsque l’équipe a essayé de soulever le marteau de Thor pour prouver sa valeur. On pensait alors que quiconque était assez digne pour détenir le pouvoir de diriger un royaume de dieux dans l’espace extra-atmosphérique devrait être le plus puissant, faisant ainsi à Thor la première place. Mais, dans ce film lui-même, Vision a levé le rien du marteau et a jeté cette fausse croyance par la fenêtre. Bien sûr, étant donné les pouvoirs de Vision et sa connexion avec la pierre mentale, cela aurait pu faire de lui le vengeur le plus puissant. Pourtant, le débat n’était pas encore réglé.

Couper à Thor: Ragnarok, où il est révélé comment Stark a surnommé Bruce Banner aka The Hulk comme le « Strongest Avenger » sur le Avengers quinjet. C’était probablement à cause de l’avantage de Hulk en ce qui concerne la force brutale et les capacités destructrices qu’il avait contre les ennemis de l’équipe. En attendant, avec le Docteur Strange de Benedict Cumberbatch effectuant des mouvements fous comme – amener une armée entière à travers des portails et voir droit dans le futur, il était le plus fort de tous. Mais maintenant, avec la finale de WandaVision, la confusion autour de ce débat s’est enfin levée. Il y a SPOILERS devant.

L’épisode final avait Agatha confronté Wanda à propos de son passé et de son rôle de Scarlet Witch; quelque chose que Wanda a toujours ignoré. Agatha a également présenté Darkhold, le livre des damnés, qui a également été spéculé après l’épisode 7. Invoquant Darkhold, Agatha a révélé à quel point Wanda est le vengeur le plus puissant à ce jour dans le MCU. C’est ce que dit Agatha à propos de Scarlet Witch.

« La sorcière écarlate n’est pas née, elle est forgée. Elle n’a pas de clan, pas besoin d’incantation. Votre pouvoir dépasse celui du Sorcier Suprême. C’est votre destin de détruire le monde. »

Voilà. Compte tenu des pouvoirs de Wanda et de ses capacités à exécuter plusieurs sorts pour tout manipuler autour d’elle, elle surpasse le Sorcier suprême en termes de force et de capacités magiques. Et cela signifie que Wanda n’est pas seulement puissante en tant que Docteur Strange, elle était aussi bien plus puissante que l’Ancienne; la rendant ainsi plus puissante que n’importe lequel de ses coéquipiers parmi les Avengers. C’est juste que Wanda n’a jamais été au courant de ses pouvoirs, et comme elle le prétend dans la finale de la série, elle ne les comprend pas non plus.

Et puisqu’elle ne comprend pas ces pouvoirs; il est possible que Wanda ne soit pas techniquement la plus puissante pendant un petit moment, à moins qu’elle ne soit pleinement consciente de ses pouvoirs et de leurs utilisations et abus. La série a révélé que les craintes d’Agatha contre les pouvoirs d’une sorcière écarlate sont réelles et que Wanda pourrait être potentiellement dangereuse. Les gens de Westview sont énormément énervés contre elle pour ce qu’elle leur a fait subir. Wanda n’est peut-être pas mauvaise dans l’âme, mais ce à quoi la force non réalisée d’être Scarlet Witch la conduirait à engendrer une toute autre histoire pour les téléspectateurs.

Nous savons que c’est la série qui est la première fois que Wanda est traitée comme Scarlet Witch. Pour la version MCU du personnage, le nom Scarlet Witch n’est pas seulement un surnom, mais c’est sa trame de fond personnelle et probablement liée aux origines de ses pouvoirs. La série a déjà laissé entendre que ce n’était probablement pas la pierre mentale qui a donné ses pouvoirs à Wanda. D’après ce qu’il semble, les pouvoirs de Scarlet Witch sont peut-être transmis et ont été possédés par beaucoup au fil des ans depuis les procès de Salem Witch au 17ème siècle, ou peut-être, les pouvoirs ont peut-être tué les possesseurs jusqu’à Wanda. C’est tout un mystère pour l’instant comment Wanda a obtenu ses pouvoirs, mais elle n’a pas toujours été Scarlet Witch dans le MCU. Et maintenant qu’elle l’est enfin, une nouvelle tradition qui l’entoure ne fait que commencer dans l’univers cinématographique Marvel.

