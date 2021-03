WandaVision Finale a divisé les fans, quelles promesses n’a-t-il pas tenu?

Spoilers à venir. Procédez à vos risques et périls. Le dernier épisode de WandaVision allaient et venaient et, comme prévu, ont fait planter les serveurs Disney + alors que d’innombrables fans de MCU se disputaient si des semaines de battage médiatique constitueraient quelque chose. Bien que nous ayons pu voir la sorcière écarlate dans toute sa gloire, ainsi que tous les méchants vaincus à la fin, cela n’a rien fait pour contrer l’arrière-goût de la déception, laissant de nombreux fans divisés sur le fait que la série soit réellement livrée. ce qu’il a promis.

Bien qu’il y ait eu de nombreuses attentes liées à la finale de WandaVision, beaucoup d’entre elles étaient le résultat de théories de fans. Donc, ce dont nous allons parler, c’est de tout le battage médiatique que le spectacle lui-même et ses stars ont mis en place, seulement pour inaugurer une finale plutôt anti-climactique.

La personne disparue de la protection des témoins de Jimmy Woo était une personne sans importance?

WandaVision basé l’entrée de Jimmy Woo et Monica Rambeau sur cette personne disparue, mais au moment où la fin, la scène de mi-crédits et la scène de post-crédits sont arrivées, il n’y avait aucun indice de qui cela pourrait être. Vous vous souviendrez que la raison pour laquelle Jimmy a impliqué SWORD était parce que d’une manière ou d’une autre, non seulement le témoin avait disparu, mais aussi ses amis, sa famille et ses associés qui vivaient. à l’extérieur Westview avait oublié qu’il existe.

Étant donné que Wanda était trop affligée par le chagrin pour même se rendre compte qu’elle avait créé la pseudo-réalité retenant les citadins captifs, quand et comment a-t-elle eu après coup la pensée d’effacer les souvenirs de ceux qui vivaient en dehors de Westview? Ces questions n’ont jamais été résolues. On dirait que cette personne disparue n’était qu’un complot pour amener Jimmy d’Oakland à Westview, New Jersey et on dirait que Marvel Studios a fait beaucoup de faux WandaVision.

La vraie identité de Pietro

Evan Peters présenté comme X-Men Quicksilver dans l’univers MCU n’était pas seulement une théorie de fans infondée car la description audio de l’épisode 5 indiquait clairement que « … Wanda regarde la version de Pietro des films X-Men. » Mais, pour qu’il ne se révèle pas être ce que les fans espéraient n’est pas le vrai problème, le problème est qu’il a été choisi juste pour WandaVision pourrait se faufiler dans une blague sale qui n’est qu’une pièce de théâtre sur son vrai nom: Ralph Boehner. Nous craignons maintenant que l’ajout de JK Simmons, Jamie Fox et Alfred Molina dans Spider-man: pas de retour à la maison pourrait aussi finir par être une punchline pas vraiment drôle.

Le bœuf de Hayward avec Wanda n’a jamais été élaboré

Alors que Hayward était sûrement un leader coincé, il réservait une haine particulière à Wanda et à d’autres êtres surpuissants. L’émission n’a jamais vraiment touché au cœur de son comportement antagoniste envers ceux qui font ce qu’il faut. Il est juste entré, est devenu inutilement méchant, puis BAM! a été arrêté … mais pour quoi?

La preuve qu’il a bafoué le testament de vie de la Vision a été effacée à la seconde où la Vision Blanche s’est mystérieusement envolée et techniquement, Wanda est toujours la mauvaise personne pour avoir kidnappé une ville entière. Si vous le regardez subjectivement, Hayward essayait juste de sauver les gens en appréhendant Wanda – il ne faisait rien de mal. Donc, à moins que son propre peuple ne se retourne contre lui, il n’y a sérieusement aucune raison pour son arrestation. Rappelez-vous que tandis que Darcy avait la preuve du projet Cataract, elle l’aurait perdue au moment où Wanda a prolongé sa fausse réalité dans l’épisode 6. Donc, son arrestation était-elle juste un moment précipité « justice est rendue »?

Ils ont fait disparaître Darcy sans raison

Maintenant, c’est un ennui personnel pour nous. Le personnage a simplement été amené en tant que service aux fans, car elle vient de recevoir quelques scènes, a enfoncé un camion de crème glacée dans le véhicule de Hayward, a prononcé « Profite de la prison » (on dirait que ses mots ont provoqué son arrestation), puis a tout simplement disparu parce que, attendez, «les débriefings sont pour les faibles». Sérieusement? Cela ne lui donne pas l’air cool, mais donne le sentiment que l’épisode final a été écrit au hasard.

Le grand camée de la taille de Luke Skywlaker était Paul Bettany lui-même?

Paul Bettany n’arrêtait pas de dire qu’il y aurait un caméo d’un acteur avec lequel il a toujours voulu travailler. Couplé à la taquinerie d’Elizabeth Olsen sur un « moment Luke-Skywalker », tout le monde s’attendait à ce qu’une explosion majeure du passé montre son visage. Mais il s’avère que Bettany ne faisait que troller les téléspectateurs car le camée n’était que lui, tout comme White Vision. Bien que l’apparence de la White Vision atténue notre déception ici, il était toujours décourageant de savoir que WandaVision n’allait pas réussir quelque chose comme Le mandalorienFinale de la saison 2.

Le combat décevant entre Agatha Harkness et Wanda

Agatha Harkness a été érigée en quelqu’un qui était encore plus fort que Thanos car les attaques magiques de Wanda n’ont aucun effet sur elle et elle les a juste prises comme des bonbons. Mais le combat qui en a résulté entre elle et Wanda était juste beaucoup de VFX décevants par rapport à la qualité que nous avons vue dans des émissions comme Le mandalorien.

La séquence dans laquelle cela s’est produit était également assez décevante – Wanda a d’abord décidé de retirer son Hex de Westview, s’est rendu compte que cela mettrait fin à Vision et à ses jumeaux aussi, l’a refondu, a combattu Agatha, l’a vaincue, puis a quand même supprimé l’Hex. Les enjeux étaient les mêmes, mais soudain, son personnage a grandi ou a été soudainement sorti de son chagrin pour prendre la bonne décision.

Comment Wanda peut-elle ne pas faire face à une sorte de justice pour ce qu’elle a fait aux gens de Westview?

Même si ce que Wanda a fait était le résultat de son immense chagrin d’avoir perdu Vision, cela ne justifie pas le fait qu’elle a causé une douleur insondable aux habitants de Westview. Elle a commis un crime et bien que Monica et Jimmy étaient de son côté, ils ne gouvernent pas le reste des forces de l’ordre. Dans le passé, chaque fois que les Avengers ont commis un acte qui a causé plus de destructions et sauvé moins de vies (comme l’incident de Lagos), ils étaient tenus responsables de leurs actes. Mais malgré tout cela, Wanda a juste pu s’envoler.

Il y a également eu des téléspectateurs qui se sont sentis trahis par le fait que WandaVision n’a pas mis en place le multivers. Bien que nous soyons également vexés, la série n’a jamais promis de faire de même, si vous ne comptez pas présenter Evan Peters qui était X-Men Quicksilver comme le faux Pietro et les dizaines de références à Mephisto, Nightmare, Chthon ou Kang the Conqueror.

Dans son ensemble, WandaVision était vraiment juste Wanda contre son chagrin. Et comme promis, cela mène à Docteur Strange dans le multivers de la folie– la projection astrale de la sorcière écarlate dans la scène post-générique en entendant ses jumeaux supposément inexistants appeler à l’aide met en place un scénario de déchirement du multivers à la recherche d’eux et provoque la folie destinée à prendre place dans le prochain film de Doctor Strange. Tous les épisodes de WandaVision diffusent actuellement sur l’application officielle Disney +.

