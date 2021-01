WandaVision Featurette met le MCU devant un public de studio en direct

Marvel Studios a publié une nouvelle featurette emmenant les fans dans les coulisses de WandaVision. L’un des principaux objectifs de la nouvelle séquence est de savoir comment la distribution et l’équipe ont pu filmer un épisode devant un public de studio en direct. Le patron de Marvel, Kevin Feige, voulait que l’émission rende hommage aux sitcoms classiques de la télévision, et l’utilisation d’un public en direct est l’un des moyens les plus importants de s’en tenir à cette prémisse originale. Cela étant dit, ne vous attendez pas WandaVision de s’en tenir à ce format au fur et à mesure que le spectacle progresse. Il n’y a pas SPOILERS pour WandaVision au dessous de.

Le réalisateur de WandaVision, Matt Shakman, apparaît dans la featurette et note: « Nous sommes en train de recréer toute une époque de télévision et d’essayer de le faire avec cette authenticité. » Pour ce faire, l’équipe est allée dans l’ambiance d’une sitcom du milieu du siècle, filmant en noir et blanc devant un public de studio en direct. Les membres chanceux du public ont dû signer des NDA strictes pour s’assurer que rien ne fuit. Les membres de l’équipage se sont amusés et sont venus enfiler des vêtements des années 50 et ont utilisé des lentilles d’époque correctes pour s’assurer que tout semble aussi authentique que possible. Techniques d’effets spéciaux utilisées dans des émissions comme Enchanté et Je rêve de Jeannie ont également été utilisés.

Elizabeth Olsen a constaté que le tournage de WandaVision devant un public de studio en direct a rappelé quelques souvenirs. « C’était de la folie », a déclaré Olsen à propos de l’expérience en direct. «Il y avait quelque chose de très méta pour ma propre vie parce que je visitais ces enregistrements quand j’étais enfant, où mes sœurs travaillaient [on Full House]. « Les sœurs d’Olsen, Mary-Kate et Ashley ont travaillé sur Full house quand ils étaient enfants, tous deux incarnant Michelle Tanner. Marvel Studios a cherché à créer quelque chose de classique, tout en utilisant des influences classiques, faisant de son mieux pour s’assurer que rien ne se passe comme une parodie.

Quant à Paul Bettany, il était enthousiasmé par le tournage WandaVision devant un public de studio en direct. «Nous étions tous si hauts à la fin, nous voulions continuer à diriger le spectacle. Peut-être le sortir en tournée ou quelque chose comme ça. WandaVision sur la glace « , a-t-il déclaré. Bien qu’une émission sur scène soit hors de question, cela conduit à se demander s’il y aura plus de Vision dans l’avenir du MCU, ce que Bettany a abordé. De toute évidence, il ne peut pas révéler trop, mais il a admis qu’il aimerait revenir au personnage.

Quand le patron de Marvel, Kevin Feige, a appelé Paul Bettany pour discuter WandaVision, l’acteur a d’abord pensé qu’il allait être renvoyé. «Donc, mon contrat était terminé et j’ai reçu un appel de Kevin Feige me disant:« Pouvez-vous entrer dans le bureau? Et quand le patron vous appelle et vous dit de venir au bureau lorsque votre contrat est terminé, vous savez ce que cela signifie », se souvient Bettany dans une nouvelle interview. En fin de compte, il a été lancé une émission de télévision et a immédiatement dit oui. Vous pouvez consulter la fonctionnalité des coulisses ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube officielle de Marvel Entertainment.

Sujets: WandaVision, Disney Plus, Disney