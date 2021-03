WandaVision Fake Pietro Casting avait Elizabeth Olsen pensant la même chose que les fans

Après neuf semaines passionnantes, WandaVision est tout emballé. Et tandis que nous sommes tous prêts à aller de l’avant avec la partie suivante du MCU, c’est-à-dire Le faucon et le soldat de l’hiver, beaucoup de gens sont toujours vexés de l’épisode final de la série. Le fait que la majorité des théories de fans sauvages ne reviennent à rien, que le casting d’Evan Peters n’était qu’un hareng rouge se terminant par une blague sale, et que des acteurs comme Paul Bettany ont fait des camées pour rien est un point majeur de débat pour beaucoup. Mais il s’avère que même Elizabeth Olsen a initialement émis l’hypothèse que l’ajout d’Evan Peters signifie que MCU fusionne avec l’univers X-Men – on dirait que nous n’avons pas été les seuls déçus.

Dans une récente interview, Elizabeth Olsen était grillé sur les théories des fans tourbillonnantes sur WandaVision et comment les gens sont déçus que beaucoup d’entre eux ne se soient pas avérés réels.

« Je savais qu’il y avait des théories qui avaient à voir avec les gens qui voulaient plus de surprises dans les camées. Mais je ne suis pas vraiment conscient de ce qu’étaient ces théories de fans, donc j’apprends en quelque sorte à ce sujet au fur et à mesure. Paul a dit quelque chose. à propos de ce camée fou quand il parlait vraiment de faire une scène avec lui-même, et je sais que Paul pensait que c’était une blague vraiment drôle, et je pensais que c’était drôle. Mais j’étais comme, je pense que les gens vont en fait soupçonner que Il y a plus à venir. »

En fait, tout comme cela s’est produit avec de nombreux fans de MCU, voir Evan Peters comme un faux Pietro a également suscité toutes sortes de rêves d’intronisation dans le MCU pour Olsen.

Quand nous avons appris qu’Evan allait le faire, mon esprit a été époustouflé. « C’est la première fois que nous fusionnons! C’est fou! » Et puis l’utiliser d’une manière aussi intelligente que Jac était si satisfaisant. Travailler avec Evan jouer cette version de Pietro [laughing] C’était tellement amusant et bizarre et drôle et oh mon Dieu, Jac j’ai tellement aimé ça. Je suis tellement reconnaissant pour ça «

« Je ne connaissais pas le multivers lorsque nous tournions ça. Donc, je ne suppose pas que c’est ce qui se passait. Je pensais que c’était juste une façon intelligente d’avoir un Pietro. Je ne comprenais pas le plan plus large de le multivers jusqu’à ce que je commence à travailler sur « Multiverse », ou quel que soit le nom de notre film, la suite de « Doctor Strange »! «

Tout au long de WandaVisionLa course, de nombreuses théories ont surgi selon lesquelles le docteur Strange arriverait à Westview pour freiner Wanda étant donné qu’elle apparaît dans Docteur Strange dans le multivers de la folie. Bien que rien ne se passe dans la série qui fait allusion à Wanda face au sorcier suprême, la scène post-crédits confirme plus ou moins la folie et son créateur dans le deuxième film Doctor Strange. Mais lorsqu’on lui a posé des questions sur la même chose, Olsen a feint l’ignorance et a souligné qu’elle n’avait pas encore regardé le dernier épisode. Elle n’a aucune idée de la scène post-crédits qui a été utilisée car apparemment plus d’une scène a été tournée. Tout ce qu’elle sait, c’est qu’elle a fait de son mieux pour ne pas laisser sa connaissance Docteur Strange 2 impacter WandaVision.

« Je ne connaissais mon rôle dans Doctor Strange que juste avant de reprendre le tournage pendant la pandémie », a déclaré l’actrice. « Il nous restait deux mois, et nous avions déjà filmé la majorité de notre émission. Vraiment, je ne savais rien jusqu’au moment où ils me parlaient verbalement. Alors, j’ai essayé, autant que je pouvais, presque moins d’avoir cela affecte WandaVision tout comme WandaVision l’affecte. Je pense que c’est vraiment là que se trouve la connexion. C’est presque comme si nous essayions de nous assurer que tout respecte ce que nous avons fait [on the show]. «

Tous les épisodes de WandaVision diffusent actuellement sur Disney +. La nouvelle nous parvient via Variety.

