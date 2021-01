« WandaVision »: explication de l’hélicoptère jouet et du logo SWORD

Bien que les premiers épisodes de « WandaVisionIls sont développés comme une sitcom, c’est-à-dire qu’il y a plusieurs moments hilarants, des éléments étranges apparaissent également qui modifient tout et indiquent clairement que rien n’est ce qu’il semble. Parmi eux se trouvent l’hélicoptère jouet rouge et le logo SWORD, que signifient-ils?

Dans le deuxième chapitre de la série merveille et Disney +Après le départ de Vision pour une réunion de surveillance de quartier, Wanda entend un bruit fort à l’extérieur et lorsqu’elle sort pour enquêter, elle découvre un hélicoptère jouet dans les buissons de sa maison. Le problème avec cet artefact est qu’il est coloré et porte l’inscription SWORD.

Ces paroles apparaissent également à la fin du premier épisode de « WandaVision», Après que les protagonistes s’embrassent et sourient en regardant directement la caméra, on montre que tout est reproduit sur un moniteur quelque part aujourd’hui. Quelqu’un entouré de différents écrans et boutons écrit quelque chose dans un cahier avec le logo SWORD.

Quelqu’un de mystérieux voit le générique de « WandaVision » à la fin du premier épisode (Photo: Disney Plus)

QUE SIGNIFIE LE LOGO JOUET HÉLICOPTÈRE ET ÉPÉE?

Un hélicoptère jouet rouge dans une réalité en noir et blanc pourrait signifier que tandis que Wanda se cache de la réalité et crée un monde où elle et Vision peuvent être « heureuses », l’artefact a réussi à entrer dans son illusion et appartient probablement à SWORD. , qui est une organisation de défense des merveille.

SWORD est une agence de contre-terrorisme et de renseignement qui apparaît dans Marvel Comics, son but est de faire face aux menaces extraterrestres à la sécurité mondiale et c’est l’homologue spatial du SHIELD. Peut-être que cette organisation essaie de contacter Wanda, car le gouvernement la considérait comme une «arme sensible »potentiellement dangereux dans« Captain America: Civil War ».

À un autre moment, le personnage de Elizabeth Olsen elle entend une voix qui lui dit: «Wanda, tu m’entends? Qui te fait ça, Wanda? » C’est probablement un agent de cette organisation.

Lors de la réunion du comité de planification du concours de talents, il rencontre la version adulte de Monica Rambeau, mais elle se présente comme Géraldine. C’est peut-être un agent SWORD qui a réussi à infiltrer la ville de Westview depuis Wanda et Vision. Est-il arrivé dans l’hélicoptère rouge?