WandaVision: explication de l’épisode final et des scènes post-crédits

WandaVision a atteint la fin ce vendredi avec un épisode qui a généré toutes sortes de réactions parmi les fans. La série Disney + vous avaitn chapitre plein d’émotions et essayé de répondre aux questions qui avaient été posées tout au long du programme. Cependant, cela a également jeté d’autres inconnues en suspens pour les futurs films Marvel. Il y a eu des moments et même des scènes post-crédits qui méritent une explication pour finir de comprendre l’histoire. Passez en revue tout ce dont vous avez besoin!

Il n’y avait pas de camée surprise dans WandaVision

« La fin de la série », a repris ce qui s’est passé dans le chapitre précédent et Vision Blanco directement placé dans l’Hex. Là, il rencontre Wanda avant d’être approché par son autre version pour tresser en un combat mis en valeur par de super effets spéciaux. Comme j’avais avancé Paul Bettany, l’acteur a joué dans des scènes spectaculaires avec ses deux personnages.

Agatha Harkness a libéré les habitants de Westview

Pendant, Agatha a utilisé sa magie pour libérer les voisins de Westview et les ramener à leur véritable identité.. Les villageois se sont approchés de Wanda et l’ont suppliée de les ramener à leur vie d’origine. Dans la scène, il a été révélé qu’ils ne sont pas seulement des prisonniers de l’Hex, mais qu’ils ressentent également la douleur et l’angoisse de la sorcière écarlate.

Wanda se sentit acculée et ouvrit l’Hex, mais il s’est rendu compte que ce faisant, Vision et ses enfants se sont désintégrés. En outre, L’ouverture de l’hexagone a donné à Tyler Hayward et aux agents de SWORD la chance d’entrer pour attraper le personnage d’Elizabeth Olsen.

N’a pas démarré le multivers Marvel

Dans le même temps, Monica a réussi à échapper au faux Pietro qui l’avait kidnappée dans la scène post-crédits de l’épisode 7. La série a découvert qu’il s’agissait en fait de Ralph Bohner, un citoyen de Westview joué par Evan Peters. Cette révélation rompt avec la théorie du multivers car finalement le personnage n’est pas le Quicksilver de X-Men.

Monica et Darcy Lewis ont contribué à l’intrigue

Monica a montré le répertoire de ses pouvoirs quand il a gêné les balles que les officiers de SWORD ont tirées sur Tommy et Billy. En tant, Darcy Lewis est réapparu avec son camion de crème glacée pour entrer en collision avec Hayward et arrêtez-le de son attaque contre les super-héros de la série.

Vision Blanco a retrouvé sa mémoire

La confrontation entre les deux versions de Vision s’est terminée par une grande scène entre les deux. L’androïde blanc lui a dit qu’il était programmé pour le détruire, mais son homonyme a clairement indiqué qu’il était une version «conditionnelle».. Là, ils ont entamé une conversation qui s’est terminée par la vision de l’hexagone rendant le souvenir de son homologue albinos. « Je suis Vision »dit-il en recevant les souvenirs et en retrouvant sa voix et la couleur de ses yeux. Verrons-nous le personnage dans plus de bandes MCU?

Le combat entre Wanda et Agatha s’est poursuivi dans le ciel dans une autre grande séquence réalisé avec des effets spéciaux. La sorcière jouée par Kathryn Hahn voulait absorber le pouvoir de son adversaire, mais la sorcière d’Escalata a proposé une stratégie ingénieuse pour la contrer: mettre des runes pour qu’elle soit celle qui ne puisse utiliser que ses pouvoirs. Avec la victoire, Wanda l’a transformée en Agnes et est retournée dans sa famille.







La fin de WandaVision expliquée

La clôture de l’histoire a été une fois de plus très émouvante pour les fans. Scarlett Switch a finalement pu accepter son chagrin suite à la perte de Vision et lui a dit au revoir avant que le Hex ne se contracte. Là, il a expliqué qu’il était une représentation de son espoir et de son amour dans la scène la plus triste de l’épisode. Une fois de retour dans la réalité, Wanda a quitté Westview et a commencé une nouvelle vie. De cette manière, la série a fermé le cercle du duel que le personnage a pu surmonter tout au long de la saison.

Explication des scènes post-crédits de WandaVision

La première scène traite exclusivement de l’avenir de Monica Rambeau dans le MCU. Un agent de SWORD lui demande de lui parler dans un cinéma et là, il apparaît comme un Skrull. « Un vieil ami de ta mère m’a envoyé. Il a entendu dire qu’ils ne la laissaient pas voler. Elle aimerait te rencontrer. »dit-il en regardant le ciel.







Finalement, La série a montré Wanda dans une sorte de retraite spirituelle dans les montagnes dans laquelle elle apprend du livre de Darkhold sur l’utilisation de la magie du Chaos., tout en écoutant les voix de vos enfants. Apparemment, son intention est d’utiliser ses pouvoirs pour récupérer Tommy et Billy.