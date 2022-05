WandaVision et Moon Knight Writers rejoignent Agatha: la série House of Harkness

Marvel Studios a officiellement annoncé un WandaVision spin-off sur Agatha Harkness lors de sa présentation Disney + Day en novembre, mais les mises à jour sur le projet sont rares depuis lors. Avec des séries comme Oeil de faucon et Chevalier de la lune fait ses débuts depuis et des projets comme Mme Marvel et She-Hulk : avocate sur le chemin, il n’y a pas eu beaucoup de temps pour discuter Agatha : Maison Harkness. Sans parler des autres émissions Disney + en développement, y compris Écho, Coeur de pierre, Guerres d’armureset les deuxièmes saisons des deux Et qu’est-ce qui se passerait si…? et Loki. Après plusieurs mois tranquilles sur le Agathe avant, certains membres de l’équipe créative de l’émission ont été révélés.

Selon de nouvelles listes de la Writers Guild of America West (WGAW), Laura Donney, Cameron Squires et Peter Cameron feront tous partie de Maison de Harkness. Le générique indique également que la série fera partie de la saison télévisée 2023-2024 et sera une comédie. Bien que le WGAW ne dise pas spécifiquement quels rôles les trois auront sur Maison de Harknessils ont chacun écrit des épisodes de WandaVisionet Cameron ont contribué à quelques épisodes de Chevalier de la lune aussi bien. Donney a écrit l’avant-dernière WandaVision épisode « Previously On », Squires a écrit le septième épisode de la série « Breaking the Fourth Wall », et Cameron a co-écrit les épisodes quatre (« On a Very Special Episode… ») et cinq (« All-New Halloween Spooktacular! ») . Les travaux de Cameron sur Chevalier de la lune inclus les troisième et quatrième épisodes de la saison, intitulés « The Friendly Type » et « The Tomb ».





Maison de Harkness obtient le WandaVision Bande de retour ensemble





Il n’est pas vraiment surprenant que Marvel fasse venir des membres du WandaVision équipe de rédaction pour aider à développer Maison de Harkness. Agatha a fait ses débuts dans la toute première série Disney + du MCU, et le personnage a été un succès instantané auprès des fans. Entre jouer la voisine curieuse Agnes ou la sorcière Agatha Harkness brandissant Darkhold, la performance nominée aux Emmy Awards de Kathryn Hahn est l’une des raisons WandaVision est considéré comme l’un des meilleurs spectacles Marvel à ce jour. Garder les mêmes créatifs qui ont contribué à façonner le personnage d’Agatha dans WandaVision devrait être de bon augure pour la qualité de Maison de Harkness.

De nombreuses questions subsistent sur ce qu’est exactement Maison de Harkness mettra l’accent sur. Wanda a piégé Agatha à Westview après les événements de WandaVisiondonc le scénario le plus probable est que Maison de Harkness étoffera la trame de fond d’Agatha. WandaVisionLe huitième épisode de « Previously On » s’ouvre sur un flashback d’Agatha sur le point d’être brûlée sur le bûcher par un clan de sorcières dans les années 1600. Depuis les événements de WandaVision ont lieu de nos jours, il y a littéralement des centaines d’années d’histoires d’Agatha qui peuvent être racontées. Détails exacts de la Maison de Harkness l’histoire reste secrète, mais les possibilités sont apparemment infinies avec ce que la série peut accomplir.





WandaVision le créateur Jac Schaeffer sera le scénariste principal et le producteur exécutif de Maison de Harkness, et Hahn reprendra le rôle d’Agatha. Aucune autre information de casting n’est connue pour le moment, ni de date de sortie exacte, mais selon le WGAW, la plus ancienne Maison de Harkness pourrait frapper Disney + à l’automne 2023.





