WandaVision est une boîte de puzzle qui apporte quelque chose de nouveau au MCU, déclare Paul Bettany

En l’absence d’offres grand écran de la part du MCU, le projet Marvel qui a généré le plus de buzz est la prochaine série Disney + WandaVision, centré sur l’histoire de Wanda Maximoff alias Scarlet Witch, et de son petit ami androïde Vision. Dans une interview avec Collider, Paul Bettany, qui joue Vision, a décrit l’émission comme une « belle boîte à puzzle » que les téléspectateurs apprécieront de décoller les couches.

« Je pense que cela va vous faire penser au MCU d’une toute nouvelle manière, mais je pense que cela fait absolument partie de cet univers. Au fur et à mesure que chaque épisode se déroulera, le public pourra se décoller couche après couche jusqu’à ce que cela belle boîte de puzzle écrite par Jac Schaeffer et réalisée par Matt Shakman et photographiée par [cinematographer] Jess Hall sera révélé à tout le monde et cela aura du sens. Tous les trucs dingues concerneront quelque chose. «

Une adaptation du scénario de Marvel Comics House of M, WandaVision a lieu après les événements de Avengers: Fin de partie. Après la mort de Vision aux mains de Thanos, Wanda lui manque tellement qu’elle le ramène d’entre les morts et crée une réalité artificielle dans laquelle ils peuvent vivre, basée sur des sitcoms classiques où rien de mal ne se passe jamais.

Naturellement, des fissures dans la nouvelle réalité de Wanda commencent bientôt à apparaître, et Vision se rend également lentement compte que tout n’est pas comme il se doit. Selon Paul Bettany, faire une retombée télévisuelle du MCU était une extension naturelle de la nature épisodique de la franchise de super-héros.

« Si vous y réfléchissez, ce que Kevin Feige a fait [with the MCU] est comme une grande expérience télévisée de toute façon. Ce sont des suites et des retombées, dans une formule épisodique et une formule dérivée, comme vous en avez eu à la télévision depuis toujours, juste à grande échelle dans le cinéma. Donc, en le déplaçant à la télévision, je pense qu’ils ont pris une décision vraiment intelligente, en hommage à de nombreuses époques et genres différents de la télévision américaine des siècles. La différence est la suivante, nous avions énormément d’argent mais nous devions faire six heures, plutôt que deux et demie, ou quoi que ce soit – sept heures ou huit heures, mais beaucoup d’heures – pour le même montant d’argent que nous aurions généralement à faire deux heures et demie. Ils ont fait des choses très intelligentes, comme nous avons tourné le premier épisode en deux jours, devant un public de studio en direct. «

D’après les remarques de Bettany, il semble que le premier épisode de WandaVision sera une sitcom traditionnelle, avec un public de studio en direct. Mais la nature des choses commencera vraisemblablement à changer à partir du deuxième épisode, car Wanda et Vision sont obligées de faire face aux répercussions de la modification de la réalité à une échelle aussi massive.

Écrit par Jac Schaeffer et réalisé par Matt Shakman, WandaVision comprend Elizabeth Olsen comme Scarlet Witch, Paul Bettany comme Vision, Randall Park comme Agent Jimmy Woo, Kat Dennings comme Darcy Lewis, Teyonah Parris comme Monica Rambeau et Kathryn Hahn comme Agnes. La série débute le 15 janvier 2021 sur Disney +. Cette nouvelle est née à Collider.

