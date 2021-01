WandaVision est maintenant le projet MCU le mieux noté sur les tomates pourries

Les critiques ont pesé sur Marvel’s WandaVision et le verdict est bon. La nouvelle émission en direct de Marvel Studios a été accueillie avec des éloges quasi universels après ses débuts sur Disney + ce week-end, les deux premiers épisodes de la série étant désormais disponibles. Si cela est une indication, la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel ne sera rien de génial. Au moment d’écrire ces lignes, WandaVision est maintenant le film ou l’émission de télévision le mieux noté de tout le MCU sur Rotten Tomatoes.

WandaVision revendique actuellement une note d’approbation stellaire de 97 pour cent des critiques sur le site d’agrégation d’avis. Et il convient de noter que le premier épisode a une cote d’approbation parfaite de 100%. Le score d’audience est un peu plus bas, actuellement assis à 82. Mais c’est sans aucun doute un début solide pour la série, qui se concentre sur Wanda Maximoff d’Elizabeth Olsen et Vision de Paul Bettany. La série se situe maintenant au-dessus de toutes les autres versions de MCU, avec le réalisateur Ryan Coogler Panthère noire heurté à la deuxième place. Le lauréat d’un Oscar 2018 détient une cote d’approbation critique de 96%.

Pour compléter le top cinq sont Agents du SHIELD qui, peut-être étonnamment, les bandes dessinées au numéro trois avec une note de 95%. Et il convient de noter que la série, qui a conclu sa longue diffusion sur ABC l’année dernière, a pu transmettre cet amour à travers sept saisons. Arriver au numéro quatre est Avengers: Fin de partie avec 94 pour cent et Homme de fer, le film qui a tout déclenché, conserve la cinquième place, également avec 94%.

WandaVision, à bien des égards, représente une nouvelle direction pour le MCU. Non seulement il s’agit du premier projet de phase 4 à se faire connaître, en grande partie grâce aux retards provoqués par le désordre de 2020, mais c’est aussi la première série d’une nouvelle ère pour Marvel TV. Disney + abritera une liste croissante d’émissions en direct qui seront fortement liées au MCU. D’autres émissions en direct produites au cours de la dernière décennie étaient, au mieux, liées de manière tangentielle aux films. Les émissions Disney + à venir au cours des deux prochaines années comprennent Le faucon et le soldat de l’hiver, Loki, Oeil de faucon, Mme Marvel, She-Hulk, Chevalier de la lune, Coeur de pierre, Invasion secrète et Guerres d’armure. L’animation Et qu’est-ce qui se passerait si? est également en route cette année.

Le streaming offre au MCU une sortie pour prendre des risques créatifs. WandaVision prend largement le style des sitcoms classiques telles que Enchanté et Le spectacle de Dick Van Dyke, ce qui aurait été difficile à appréhender il y a à peine quelques années. Mais la marque Marvel est sans doute la plus forte de tous les divertissements et ce succès, associé à l’émergence de Disney +, a offert à Kevin Feige and Co. la possibilité de faire de gros changements. Il est encore tôt, mais il semble que ces fluctuations portent leurs fruits. WandaVision est maintenant diffusé sur Disney +. Cette nouvelle nous parvient via Rotten Tomatoes.

Sujets: WandaVision, Rotten Tomatoes