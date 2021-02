WandaVision est l’émission de télévision la plus populaire au monde

Série Disney WandaVision est officiellement le mémission de télévision la plus populaire au monde en ce moment, après avoir grimpé à la première place plus tôt ce mois-ci.

Selon Parrot Analytics, un société de science des données qui mesure la demande du public, l’émission a devenir le plus demandé Émission de télévision sur toutes les plateformes.

Forbes rapporte que Parrot Analytics a noté que, bien que WandaVision a souffert de « mesures de visionnage quelque peu terne, rebondissant entre le numéro 7 et 35 spots dans le monde », il a finalement atterri comme la deuxième de la troisième série la plus demandée après son troisième épisode a été libéré le 22 janvier.

Lors de la sortie de l’épisode cinq le 5 février, la série a ensuite été placée au premier rang, remportant le titre de ‘numéro une série à l’échelle mondiale».

Crédit: Disney

Perroquet Analytics a cité le calendrier de diffusion hebdomadaire de l’émission comme l’une des principales raisons de son augmentationpopularité, par opposition au format bingeable, toute la saison que beaucoup d’autres émissions utilisent maintenant.

Wade Payson-Denney, analyste des insights à Parrot Analytics, a déclaré: «Quand nous voyons une série de sorties frénétiques comme nous le faisons sur Netflix, nous voyons la demande monter en flèche au début pendant une semaine.

Payson-Denney a ajouté que Netflix montre notamment Cobra Kai et La Couronne étaient exemples d’émissions qui ont fait le contraire, en disant: « Ils apparaissent vraiment au début mais disparaissent rapidement. C’est un succès rapide pour ces streamers. Alors qu’avec la sortie hebdomadaire, nous voyons la popularité augmenter progressivement avec le temps, en particulier pour une émission comme The Mandalorian et WandaVision. «

Avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany, la série et suit les personnages de Marvel Comics Wanda Maximoff – alias Scarlet Witch – et Vision, reprenant après les événements de Avengers: Fin de partie.

Crédit: Disney

Olsen a récemment parlé to E! Nouvelles sur les raisons pour lesquelles elle aime jouer la dynamique des relations entre Wanda et Vision en particulierular.

«Je pense que nous pouvons les voir essayer de devenir votre couple marié moyen, désespérément», dit-elle.

«Et nous pouvons les voir devenir parents. Nous pouvons voir beaucoup de couleurs de leur relation d’amour, de responsabilité et de respect et peut-être quelques secrets et peut-être des choses qui se terminent … peut-être pourrons-nous être témoins de leur premier désaccord et d’autres choses. comme ça. Alors c’est, vous savez, c’est une relation complètement étoffée qui est différente de ce que nous avons vu dans les films Marvel. «

Bettany a ajouté: « Je pense que Wanda et Vision se connectent à la bonne et bonne partie d’eux-mêmes. C’est ce qui fait d’eux une unité si forte. »