WandaVision est désormais la série télévisée la plus demandée au monde

WandaVision sur Disney + vient de devenir la série télévisée la plus populaire au monde. Avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany, la série a lancé son premier épisode sur le streamer le 15 janvier. Après avoir été diffusée en grand nombre, la série à succès Marvel Studios n’a connu qu’une augmentation du nombre de téléspectateurs à chaque épisode suivant, devenant maintenant la plus en -demande de séries télévisées quatre semaines seulement après son lancement.

Ces informations sont déterminées à partir des données collectées par Parrot Analytics, un système de mesure de l’attention du public qui analyse les médias sociaux, les notes des fans et les informations de piratage pour représenter la demande du public. Rebondissant initialement entre la 7e et la 35e place mondiale, WandaVision a commencé à se rapprocher du numéro 1 au moment de la sortie de son troisième épisode. Lorsque l’épisode cinq est tombé le 5 février, la série a officiellement dépassé toutes les autres pour devenir la «série numéro un dans le monde».

Une partie de ce succès a été attribuée à la stratégie de publier des épisodes chaque semaine plutôt que toute la saison en même temps. Parce que The Mandalorian à mesure que ses deux premières saisons progressaient, la tactique de Disney consistant à utiliser la même stratégie de sortie pour WandaVision s’avère payant. Si WandaVision avait été mis à la disposition des fans pour qu’ils se gaussent en une seule journée, sa popularité a peut-être augmenté au début pour se réduire rapidement.

«Quand nous voyons une série de sorties frénétiques comme nous le faisons sur Netflix, nous voyons la demande monter en flèche dans un premier temps pendant une semaine», a expliqué Wade Payson-Denney, analyste, Parrot Analytics. « Ils apparaissent vraiment au début mais disparaissent rapidement. C’est un succès rapide pour ces streamers. Alors qu’avec la sortie hebdomadaire, nous voyons la popularité augmenter progressivement avec le temps, en particulier pour une émission comme The Mandalorian et WandaVision. Cela garde vraiment ces émissions dans la conversation plus longtemps. «

WandaVision a été créé par Jac Schaeffer, qui est également scénariste en chef sous la direction de Matt Shakman. Situé après les événements de Avengers: Fin de partie, Elizabeth Olsen et Paul Bettany reprennent leurs rôles de l’univers cinématographique Marvel en tant que Wanda Maximoff et Vision. Les deux hommes vivent dans un monde semblable à une sitcom dans la ville de Westview, New Jersey, alors qu’ils tentent de cacher leur vraie nature. La série rend hommage à plusieurs sitcoms classiques comme Full house et J’aime lucy et se moque de divers tropes télévisés.

Marvel a également aimé voir d’autres personnages du MCU apparaître dans la série, tels que Randall Park dans le rôle de Jimmy Woo et Kat Dennings dans le rôle de Darcy Lewis. Basé sur leur chimie sur WandaVision, il y a eu de nombreux appels de fans pour un X-Files style spin-off suite à ces deux personnages enquêtant ensemble sur des cas étranges. Voir les retombées se produire n’est pas en dehors du domaine des possibilités, car Park et Dennings ont suggéré qu’ils seraient prêts à faire l’émission hypothétique.

Tu peux regarder WandaVision sur Disney +. Les six premiers épisodes sont actuellement en streaming avec trois épisodes restants pour la saison. De nouveaux épisodes sont mis à disposition sur le service de streaming tous les vendredis avec la finale prévue pour le 5 mars. Cette nouvelle nous vient de Forbes.

